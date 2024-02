Categoria de români pentru care Ministerul Finanţelor anunţă buget de 12,5 miliarde lei

??,? ???????? ??? ?????? ????????? ???????????????. ???? ????? ????????? ?? ???? ??????̃ ??? ????, ???????̃ ?? ?? Ministerul Finanțelor continuã mãsurile de sprijin pentru mediul de afaceri din România și propune un act normativ pentru instituirea Programului IMM PLUS. Proiectul asigurã, pânã la 30 iunie 2024, accesul la finanțare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiții și pentru continuarea activitãții. Bugetul propus este de maximum 12,5 miliarde lei și se pot acorda garanții în limita unui plafon de 11,1 miliarde lei, pentru 11.500 beneficiari. Actul normativ este publicat în consultare AICI ? https://bitly.ws/3dYfZ „Am decis sã continuãm unul dintre cele mai de succes programe implementate de România pânã acum, pentru a oferi IMM-urilor libertatea sã ia acele decizii care sã le asigure dinamica pozitivã în ceea ce privește creșterea numãrului de angajați, a cifrei de afaceri, a profitului net și a marjei de profit raportate la vânzãri. Datele ne-au arãtat cã firmele care au beneficiat pânã acum de finanțare cu ajutorul garanțiilor oferite de MF au raportat o creștere medie a veniturilor de 9%. Concret, 9 din 10 companii beneficiare de garanții de stat au raportat creșteri ale venitului. Tocmai de aceea am alocat 12,5 miliarde lei pentru IMM Plus, pentru a continua sã susținem și sã încurajãm dezvoltarea IMM-urilor și a mediului de afaceri în ansamblu”, a explicat ministrul Marcel Boloș.