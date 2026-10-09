România rămâne în recesiune tehnică. INS a publicat datele dezastrului economic: PIB-ul a scăzut cu aproape două procente

1 minut de citit Publicat la 09:33 09 Oct 2026 Modificat la 09:33 09 Oct 2026

România rămâne astfel în recesiune tehnică, potrivit definiției uzuale, care presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Foto: Getty Images

România rămâne în recesiune tehnică. Economia a scăzut timp de trei trimestre consecutive, ultimele două din anul 2025 și primul din 2026, potrivit datelor publicate în urmă cu puțin timp de Institutul Național de Statistică (INS). De asemenea, PIB-ul a scăzut cu aproape două procente comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Economistul Christian Năsulea a explicat, la Antena 3 CNN, ce înseamnă pentru români cifrele publicate de INS.

„Sunt mai puține locuri de muncă, sunt mai puține oportunități în așa fel încât oamenii să poată să își găsească o soluție ca să câștige mai bine într-o perioadă în care inflația este la cote foarte mari”, a spus profesorul în economie.

Ce este recesiunea tehnică

Recesiunea tehnică este diferită față de cea economică, deoarece se ia în calcul doar PIB-ul, nu și venitul personal al populației, ocuparea forței de muncă, producția industrială și volumul vânzărilor angro și cu amănuntul.

În fiscalitate, un trimestru este o perioadă de 3 luni din calendarul financiar al unei companii. Trimestrial, companiile realizează rapoarte financiare și plătesc dividende. Practic, un trimestru reprezintă o pătrime din an, calendarul standard fiind împărțit astfel:

T1 (ianuarie, februarie și martie)

T2 (aprilie, mai și iunie)

T3 (iulie, august și septembrie)

T4 (octombrie, noiembrie și decembrie)

De exemplu, dacă PIB-ul scade în T2 și T3, economia sa se afla în recesiune tehnică. În general, când se vorbește despre recesiune, se referă recesiune tehnică,

România s-a mai aflat în recesiune tehnică în 2012, 2015, 2020 și 2024. Între 2008 și 2010, economia a traversat însă o recesiune profundă, cu efecte majore asupra locurilor de muncă și nivelului de trai.

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