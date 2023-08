Românii muncesc jumătate de an doar pentru a plăti taxe şi impozite

Cifrele arată că românii muncesc jumătate de an doar pentru a-şi plăti taxele şi impozitele către stat.

Ultimele date oficiale arată că, practic, doar salariul din luna iunie este destinat pentru mâncare sau, poate, o vacanţă. Românii dau până la trei salarii medii pentru a-şi întreţine maşina.

Potrivit cercetătorilor, românii muncesc cel mai mult pentru a plăti taxele şi impozitele. În plus, dacă o familie are şi o maşină, care costă mai puţin de 10.000 de euro, atunci 3 salarii lunare se duc pe cheltuielile aduse de autoturism. Românii scot in buzunar pentru costurile unei singure maşini aproape 13.000 de lei.

După ce îşi plăteşte taxele, un român rămâne, în medie, cu jumătate din bani.

Dacă ne gândim pe tot anul, românii plătesc către stat 46,3% din venituri. Salariile din primele şase luni ale anului ajung să fie folosite doar pentru a plăti taxe şi impozite.

Costurile suportate de români sunt foarte mari, în special dacă ne raportăm la veniturile de la nivelul Uniunii Europene.

Bulgaria are primul cel mai mic salariu din Uniunea Europeană, de 11.200 de lei pe an. România o urmează, fiind pe locul doi în Uniunea Europeană la venituri mici, românii câştigând pe an, în medie, suma de 14.397 de lei.

În Luxemburg, salariul pe an ajunge la 80.000 de lei.