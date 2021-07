Şoferii români de TIR, în carantină dacă nu sunt vaccinaţi. "Tocmai acasă la noi suntem trataţi ca animalele. Parcă aţi fi plătiţi să lucraţi împotriva noastră"

Noua masură legislativă, care a intrat în vigoare de la 1 iulie, îi pune la grea încercare pe transportatori.

Carantinarea şoferilor de TIR, după fiecare cursă, înseamnă pierderi mari pentru firme

Majoritatea şoferilor de cursă lungă nu sunt vaccinaţi, iar carantinarea lor, după fiecare cursă, presupune pierderi uriaşe pentru firmele la care lucrează.

Transportatorii arădeni sunt într-o situaţie fără ieşire - nu îşi pot forţa angajaţii să se vaccineze, dar astfel riscă să piardă contracte, pentru că nu vor mai avea suficienţi şoferi disponibili.

Viitorul firmelor de transport rutier e ameninţat de noul val al pandemiei COVID. Şoferii trebuie să se vaccineze, dar nu vor, iar patronii pot ajunge în situaţia unui deficit de personal major.

"Vom avea pierderi considerabile, având în vedere că este o situaţie pe care nici nu ştim cum să o gestionăm.

Firmă transport: "Este o situaţie disperată pentru noi"

Este un risc pe care nu vrem să îl luăm în calcul, să pierdem curse sau personal pentru că toţi avem în spate bănci, rate. Este o situaţie disperată pentru noi", spune Vlad Betea, administrator la o firmă de transport.

DSP a solicitat autorităţilor clarificări legate de perioada de tranzit de 24 de ore în ţară şi de cursele conform contractului de muncă, dacă se mai impune carantinarea, dar încă aşteaptă răspuns.

"Probleme sunt doar în companiile unde transportatorii nu sunt vaccinaţi. Cel mai bine ar fi să fie vaccinaţi şi asta trebuia să se întâmple până acum", spune Horea Timiş, director DSP Arad.

Proprietarii de firme consideră această măsură legislativă un nou abuz.

Transportatorii vor să-şi caute dreptatea în instanţă

Problema este că unii şoferi de TIR sau microbuz nu vor să se vaccineze.

Transportatorii din Arad se vor întâlni pentru a stabili o strategie, în contextul noilor reglementări.

Nu exclud să încerce să îşi găseasca dreptatea în instanţă, de teamă că noile reglementări i-ar putea falimenta.

Ilie Matei - "Omul Şoselelor", şofer român de TIR, vaccinat, spune că simte că autorităţile lucrează parcă împotriva lor.

Şofer român de TIR: "Tocmai acasă la noi suntem trataţi ca animalele"

"Incepand de ieri, toti colegii nostri de șosele care vin din tări de astea cu buline nu stiu ce culoare, ca am ajuns de lucram pe culori ce se schimba de la o zi la alta, intra in autoizolare.

Incep cu o intrebare care ne râcâie pe toti astia ce lucram pe șosele:

Atunci cand se murea pe capete in țări precum Italia, Franta, Germania, Spania, de ce nu ne-ati bagat in autoizolare??

Cumva anul trecut v-a fost frica ca veti izola o țara dependenta de mancarea si produsele importate de afara?? Cum de toate statele au inteles importanta muncii noastre in aceste vremuri si tocmai acasa la noi suntem tratati ca animalele si inchisi in propriile locuinte, asta dupa ce stam inchisi cu lunile in cabine departe de familie si tot ce inseamna o viata normala!

Ilie Matei: "Eroii au dispărut, acum sunt pericol de infecţie pentru cei din jurul lor"

Pare ca ati fi platiti sa lucrati impotriva noastra venind cu regula asta stupida, asta dupa ce acum cateva saptamani ati incercat impozitarea mizeriei aleia de diurna din care traiesc la propriu vreo 120000 soferi profesionisti romani, se vede cu ochiul liber că va chinuiti cu orice pret sa ne faceti sa emigram acolo unde munca noastra este apreciata si recompensata corespunzator.

Eroii au disparut, acum sunt pericol de infectie pt cei din jurul lor !!", spune Ilie Matei, într-o postare de pagina de Facebook.

