Tehnologii de ultimă generaţie pentru siguranţa clădirilor | Sisteme inovative în construcţii

Piaţa imobiliară este în plină expansiune. Se construieşte alert, mai ales în nordul Capitalei, iar construcţiile şi condiţiile de siguranţă sunt tot mai stricte, având în vedere cutremurele care au zguduit în ultima vreme România.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Un constructor din Bucureşti pleacă de la ideea că în construcţii confortul este sinonim cu siguranţa aşa că foloseşte pe şantiere structuri stabile, pereţi solizi şi tehnologii noi folosite în construcţiile de poduri. Sistemele inovative la care apelează tot mai des dezvoltatorii au rolul lor în siguranţa şi confortul noilor construcţii.

Seria de seisme din ultimele luni i-a determinat pe cei care vor să cumpere o proprietate să facă o dublă verificare la viitoarea locuinţă. O garanţie solidă sunt tehnologiile inovative folosite de constructori.

Pe un şantier din nordul Capitalei, nimic nu e mai important decât calitatea materialelor şi respectarea standardelor în construcţii.

"Am vrut să avem laolaltă cei mai buni şi am reuşit să facem acest lucru. Avem o faţadă pe care am patentat-o, avem patent de invenţie la OSIM pe sistemul de pereţi prefabricaţi etanşi. Ei se autosigilează între ei. În momentul acesta, în Europa, nimeni nu mai construieşte acest tip de faţadă. Este inovativ. Această tehnologie a fost dezvoltată de-a lungul a zece ani de muncă. În afară de partea de izolare termică, în afară de faptul că ei sunt senzaţionali ca etanşeitate, ca insonorizare, foarte important este că sunt mult mai uşori decât o soluţie clasică", a declarat Bogdan Ghiţă, dezvoltator şi administrator Yacht Kid.

Sistemele de fixare importate din industria auto sunt folosite la ridicarea noilor construcţii. Rezistenţa la seism e verificată în detaliu, atât de proiectant, cât şi de constructor.

Respectarea normelor seismice este unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să ţină cont dezvoltatorul. O echipă de specialişti din domeniul construcţiilor, formată din peste o sută de oameni, verifică în detaliu structura noii construcţii.

Calitatea materialelor trebuie să primeze. Siguranţa la cutremure a devenit noul confort.