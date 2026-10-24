Topul sistemelor de pensii în 2026. Doar șase țări au obținut calificativul maxim. Cine conduce clasamentul

2 minute de citit Publicat la 14:06 24 Oct 2026 Modificat la 14:06 24 Oct 2026

Potrivit rezultatelor pentru 2026, Țările de Jos au obținut un scor general de 85,8 puncte. Foto: Getty Images

Îmbătrânirea populației și creșterea presiunilor asupra finanțării pun sistemele de pensii în fața unor provocări tot mai mari. Aceasta este concluzia raportului Marsh CFA Institute Global Pension Index 2026. Ajuns la cea de-a 18-a ediție, studiul compară 55 de sisteme de pensii, care acoperă aproximativ 66% din populația lumii. Țările de Jos, Danemarca și Islanda ocupă primele locuri, scorul mediu al sistemelor analizate fiind de 65,3 puncte, în timp ce doar șase sisteme au obținut calificativul maxim A.

Raportul analizează sistemele de pensii în funcție de trei criterii principale: adecvarea beneficiilor oferite, sustenabilitatea financiară și integritatea sistemului. Ediția din acest an acordă o atenție deosebită efectelor îmbătrânirii populației și presiunilor pe care schimbările demografice le exercită asupra veniturilor la pensionare.

„Oamenii trăiesc mai mult, piața muncii se schimbă, iar presiunile asupra sistemelor de venituri la pensionare sunt în creștere. Prin urmare, întrebarea nu mai este dacă sistemele trebuie să evolueze, ci cât de repede și cât de eficient pot face acest lucru”, arată autorii în prefața raportului.

Țările de Jos, Danemarca și Islanda, pe primele locuri

Potrivit rezultatelor pentru 2026, Țările de Jos au obținut un scor general de 85,8 puncte, fiind urmate de Danemarca, cu 84,1 puncte, și Islanda, cu 84 de puncte.

Șase sisteme de pensii au primit calificativul A: cele din Țările de Jos, Danemarca, Islanda, Singapore, Israel și Australia. Potrivit metodologiei raportului, această categorie reunește sistemele care oferă beneficii adecvate, au perspective de sustenabilitate și prezintă un nivel ridicat de integritate.

Scorul mediu general al celor 55 de sisteme analizate este de 65,3 puncte, ceea ce evidențiază diferențele dintre țări în privința modului în care sunt organizate și finanțate veniturile la pensionare.

Cum sunt evaluate sistemele de pensii

Clasamentul folosește trei subindici, cu ponderi diferite în calcularea scorului final.

Adecvarea, care reprezintă 40% din scor, analizează nivelul beneficiilor, structura sistemului, economiile și sprijinul oferit de stat. Acest criteriu urmărește în ce măsură veniturile disponibile la pensionare pot asigura un nivel de trai adecvat.

Sustenabilitatea, cu o pondere de 35%, ia în considerare acoperirea sistemului de pensii, activele disponibile, factorii demografici, cheltuielile publice, datoria publică și creșterea economică. Indicatorii urmăresc capacitatea sistemului de a-și îndeplini obligațiile pe termen lung.

Integritatea, care contribuie cu 25% la scorul general, evaluează reglementarea, guvernanța, protecția beneficiarilor, comunicarea și costurile de funcționare.

Prin combinarea celor trei componente, raportul urmărește să surprindă atât nivelul veniturilor pe care sistemele le oferă pensionarilor, cât și capacitatea lor de a funcționa în mod sustenabil și transparent.

Îmbătrânirea populației pune presiune pe sistemele de pensii

Ediția din 2026 include un capitol special despre efectele îmbătrânirii populației asupra sistemelor de pensii. Autorii analizează consecințele scăderii natalității și ale creșterii speranței de viață, inclusiv implicațiile pentru creșterea economică și finanțarea pensiilor.

Printre măsurile de reformă analizate se numără extinderea participării la sistemele private de pensii, reducerea retragerilor premature din economiile destinate pensionării și îmbunătățirea guvernanței și transparenței planurilor private.

Raportul examinează și posibilitatea ajustării vârstei de pensionare în raport cu creșterea speranței de viață ajustate în funcție de starea de sănătate, precum și măsuri pentru încurajarea persoanelor în vârstă să rămână pe piața muncii și pentru stimularea economisirii private.

Aceste direcții sunt analizate în contextul provocării de a asigura venituri adecvate la pensionare, fără a compromite sustenabilitatea financiară a sistemelor pe termen lung.

Ce arată clasamentul din 2026

Marsh CFA Institute Global Pension Index compară sistemele de venituri la pensionare pe baza unor indicatori privind adecvarea, sustenabilitatea și integritatea. Ediția din 2026 este cea de-a 18-a și cuprinde 55 de sisteme de pensii.

Raportul evidențiază importanța adaptării sistemelor la schimbările demografice și economice, într-un context în care populația trăiește mai mult, iar presiunile asupra finanțării pensiilor sunt în creștere.