Harta pensiilor în Europa: Unde ajung banii pentru trai și unde nu. România nu stă deloc bine la acest capitol

În România, pensia medie acoperă doar aproximativ 73% din costurile de trai (fără chirie), potrivit unei analize recente. Asta înseamnă că, pentru mulți pensionari, veniturile nu sunt suficiente nici măcar pentru cheltuielile de bază, iar diferența trebuie acoperită din alte surse.

Diferențele între țările europene sunt uriașe. În timp ce în vestul și nordul continentului pensiile reușesc adesea să acopere integral sau chiar să depășească cheltuielile de trai, în estul Europei și în Balcani situația este, în general, mult mai dificilă, scrie Euronews.

Unde acoperă pensiile costul vieții și unde nu

Potrivit unui studiu realizat de compania Moorepay, în 20 din cele 39 de țări analizate, pensiile de stat nu acoperă costurile de trai (fără chirie). Dacă ar fi inclusă și chiria, numărul ar fi mult mai mare.

Diferențele sunt foarte mari. La un capăt al clasamentului se află Luxemburg, unde pensia medie acoperă 225% din costurile de trai. Practic, pensionarii rămân cu un surplus consistent. În Italia și Finlanda, pensiile depășesc și ele de două ori nivelul cheltuielilor, iar în Spania și Danemarca se apropie de acest prag.

În alte state vestice și nordice, precum Germania, Franța, Belgia sau Olanda, pensiile sunt, de asemenea, suficient de mari încât să acopere confortabil cheltuielile curente. Există însă și o zonă intermediară - în țări ca Polonia, Cehia sau Grecia, pensiile acoperă costurile, dar fără un spațiu mare de manevră.

Situația României

România se află însă în partea de jos a clasamentului, cu un nivel de 73%. Asta înseamnă că, în medie, veniturile din pensii nu reușesc să acopere nici măcar cheltuielile de bază.

Situația nu este singulară în regiune: în Bulgaria, Ungaria sau Croația, pensiile acoperă puțin peste 80% din costuri, iar în alte state din est și Balcani procentul este și mai mic.

Spre coada clasamentului, lucrurile devin și mai complicate. În Serbia sau Turcia, pensiile acoperă în jur de două treimi din cheltuieli, iar în Republica Moldova, Ucraina sau Albania nici măcar jumătate. Georgia se află pe ultimul loc, cu doar 22%.

Explicația ține, în mare parte, de diferențele economice dintre state. Țările mai bogate își permit sisteme de pensii mai generoase, în timp ce în cele mai sărace, veniturile pensionarilor sunt completate adesea de familie. În plus, modul în care este construit sistemul de pensii -cât de mult se bazează pe contribuții, pe bugetul de stat sau pe pensii private - influențează direct nivelul veniturilor la bătrânețe.