Sorin Grindeanu: ”Au început lucrările la noul terminal de plecări al Aeroportului Internațional Traian Vuia din Timișoara”

Au început astăzi lucrările la noul terminal de plecări al Aeroportului Internațional „Traian Vuia” din Timișoara! Proiectul are finanțarea asigurată printr-un contract semnat cu Ministerul Transporturilor. Valoarea acestuia este de 184,51 milioane de lei (cu TVA inclus) și trebuie finalizat până la sfârșitul anului 2023. Noul Terminal va avea o suprafața desfășurată de 12.000 metri pătrați și va beneficia de o serie de dotări moderne: - sistem control de securitate dimensionat pentru șase filtre complet echipate și dotările necesare pentru controlul bagajelor de cală - 18 puncte pentru check-in, la care se adaugă 2 puncte pentru self check-in - 6 cabine pentru poliția de frontieră - 6 porți automate pentru scanarea documentelor. În paralel, se va derula procedura de achiziție a echipamentelor de securitate pentru că acestea vor fi integrate în structura noului terminal, pe măsura ce va fi construit. Printre proiectele derulate de Aeroportul Internațional din Timișoara în acest moment, (cu o valoare totală de 359,81 milioane lei) se mai numără: -achiziționarea unui Sistem integrat de securitate aeroportuară (136,74 milioane lei); - achiziționarea unor Echipamente de siguranță pentru activități non economice (17,80 milioane lei); - achiziționarea unor Utilaje destinate activităților economice de siguranță (20,76 milioane lei). #AeroportInternational #Timisoara #investitii #dezvoltare #SorinGrindeanu