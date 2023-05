Sute de muncitori cu peste 250 de utilaje lucrează la Autostrada Moldovei A7

Sute de muncitori cu peste 250 de utilaje lucrează zilnic la primul tronson de pe Autostrada Moldovei A7 Buzău - Focşani.

Sursa foto: Facebook | Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, într-o postare pe Facebook, imagini de pe şantierul tronsonului 1 Buzău - Vadu Paşii.

Primul tronson de pe Autostrada Moldovei A7 are o lungime de 4,6 kilometri, iar stadiul actual este de 12%.

Potrivit CNAIR, în fiecare zi, pe şantier lucrează 849 de muncitor şi 252 de utilaje.

Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL este antreprenorul care a câştigat licitaţia pentru tronsonul 1 de pe Autostrada Moldovei A7. Contractul are o valoare de 689.285.996 lei, fără TVA, are o durată de 20 de luni, este finanţat prin PNRR şi are termen de deschidere în anul 2024.

În prezent, muncitorii efectuează următoarele lucrări de execuţie:

- amenajare drumuri de acces;

- forare, armare şi betonare piloţi la podul peste râul Buzău;

- forare, armare şi betonare piloţi la pasajul superior peste calea ferată.