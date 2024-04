Simona Bucura-Oprescu, vești bune pentru femei! ”Venim cu două beneficii importante în ceea ce privește pensia!”

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, vine cu vești bune pentru femei în ceea ce privește vârsta de pensionare, dar și a perioadelor care se iau în calcul pentru stagiul de cotizare.

În acest moment, stagiul de cotizare pentru a beneficia de pensie în România este de minimum 15 ani.

"Este stagiul minim de cotizare, un lucru prevăzut în toate legislațiile naționale ale statelor membre din Uniunea Europeană, este o prevedere pe care noi am avut-o și în legea actuală, pentru că atunci când contribui într-un sistem ai nevoie de o anumită perioadă de contribuție minimă pentru a putea avea beneficii ulterior din acel sistem.

Acum la noi stagiul este de 15 ani, am păstrat acest stagiu minim, nu am crescut nici stagiul minim, nici stagiul standard.

De asemenea, pentru mame am introdus această noutate care a mai fost discutată și în Legea 127 și am discutat foarte clar cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială și am ajuns la această prevedere cu șase luni pentru fiecare copil", a explicat recent Marius Budăi, fost ministrul al Muncii, la Antena 3 CNN.

Vârsta de pensionare nu va crește

În ceea ce privește vârsta de pensionare, Simona Bucura-Oprescu susține că românii nu au de ce să își facă griji.

”Noi venim cu garanția că vârsta de pensionare nu crește dacă nu se îmbunătățește speranța de viață din România.

Au fost guvernări anterioare care au tatonat cu creșterea vârstei de pensionare de până la 70 de ani, iar noi am considerat, plecând de la faptul că, în Uniunea Europeană, doar Letonia și Bulgaria sunt țări care au speranța de viață sub România, din păcate, speranță de viață în Uniunea Europeană este de undeva la 80 de ani, speranța de viață în România este de aproximativ 75 de ani. Și atunci am considerat că vârsta de pensionare nu poate crește arbitrar, ad-hoc, ci doar dacă speranța de viață se îmbunătățește”, susține Ministrul Muncii.

Vești bune pentru femei

Simona Bucura Oprescu vine cu vești bune și pentru femei.

”Astăzi vârsta de pensionare pentru femei este de 62 de ani și două luni. Din iulie va fi de 62 de ani și trei luni. Până în 2030, aceasta trebuie să crească la 63 de ani, și până în 2035 aceasta trebuie să crească eșalonat la 65 de ani.

Dar am venit cu două beneficii importante care să reechilibreze, să balanseze, astfel încât prin noua lege a pensiilor să nu pedepsim femeile, chiar dacă a fost un angajament pe care România l-a luat prin PNRR.

Cele două elemente din noua lege sunt faptul că vârsta de pensionare se reduce cu șase luni pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 16 ani, pentru proprii copii, și până la 14 ani pentru copiii adoptați, astfel încât să avem o reducere a vârstei de pensionare și să recunoști efortul femeilor.

Iar al doilea element, faptul că în ceea ce privește concediul pentru creșterea copilului, aceasta este considerată perioadă contributivă”, a explicat Simona Bucura Oprescu la Antena 3 CNN.