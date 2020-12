Ziua eMAG 2020. Telefoane de top sub 630 de lei, cadouri ideale pentru cei dragi!

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile. Magazinul online eMAG are oferte excelente astazi, 3 decembrie, cand implineste 19 ani de existenta.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile – Toate ofertele sunt AICI.

Cu aceasta ocazie, eMAG ofera extra-reduceri de 10% la telefoanele Huawei si Xiaomi. Aceasta extra-reducere se adauga reducerii de care produsul beneficiaza deja pe site.

Pentru a beneficia de extra-reducere trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

Cu ajutorul acestor reduceri cumulate, telefoanele de mai jos ajung sa coste foarte putin, sub 630 de lei fiecare.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile Huawei P40 Lite

1. Telefon mobil Huawei P40 Lite E, Dual SIM, 64GB, 4G, Aurora Blue.

Pretul este AICI.

Dispozitivele Huawei care au logo-ul "Explore it on AppGallery" sunt echipare cu Huawei Mobile Services si AppGallery ca magazin oficial de aplicatii.

Acestea folosesc in continuare Android ca sistem de opera si EMUI 10 dar nu sunt livrate cu PlayStore sau alte aplicatii Google preinstalate.

Ecosistemul Huawei este in continua crestere de la o saptamana la alta. Din ce in ce mai multe aplicatii locale si internationale pot fi descarcate direct din AppGallery.

In continuare vezi cele mai usoare metode de a iti instala aplicatiile favorite pe nou tau telefon.

Phone Clone - Foloseste aplicatia Huawei ce te ajuta sa iti muti toate datele de pe telefonul vechi: Fotografii, Contacte, Date, Aplicatii etc.

Explore AppGallery - Cauta aplicatia preferata in Huawei App Gallery. Toate aplicatiile de aici sunt sigure si testate de Huawei R&D.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile Huawei

Huawei Petal Search este noul instrument de cautare care le permite utilizatorilor de smartphone-uri si tablete Huawei sa gaseasca aplicatiile de care au nevoie direct de pe ecranul de start al dispozitivului lor sau din aplicatia Petal Search.

Design fantastic, plin de culoare - Inspirat de jocul luminii, alaturi de tehnologia cu nano-textura, HUAWEI P40 lite E prezinta un uluitor efect 2.5D cu refractia luminii pe spate, exact ca o usa plina de culoare deschisa spre spatiul infinit.

Display Punch FullView - Cu un Display Punch FullView 6,39”, telefonul HUAWEI P40 lite E ofera o imagine vasta cu un raport 90,15% intre ecran si corp pentru o experienta profunda. Tehnologia inovatoare blind hole de la HUAWEI acopera eficace camera frontala incorporata in ecran, care conduce la o diafragma mai mica si mentine integritatea ecranului, astfel incat sa asigure o experienta optima a utilizatorului, cu intreruperi minime.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile ieftine

Mod nocturn portabil - Acum poti face poze pe timp de noapte luminoase si clare fara trepied. Imbinand tehnologia de stabilizare AI si cel mai lung timp de expunere de 6 secunde,6 HUAWEI P40 lite E poate surprinde clar orice detaliu intr-un mediu slab luminat.

Camera tripla AI 48 MP - HUAWEI P40 lite E este studioul tau foto personal cu 3 camere inteligente pe spate. Camera principala de 48 MP, o camera cu unghi Ultra Wide de 8 MP si o camera cu senzor de profunzime de 2 MP pun in evidenta toate detaliile fine si claritatea si iti permit sa vezi mai mult, mai departe si mai clar.

Artist fotografic AI - Tehnologia inteligenta AI de recunoastere a scenelor poate identifica automat peste 500 de scenarii si 21 de categorii in timp real, si poate regla si optimiza fotografia in consecinta. Oricine poate fi fotograf.

Rapid, lin, inteligent - Motorul de accelerare a scenariilor complete dezvoltat de HUAWEI efectueaza optimizari multiple si ofera o experienta lina, fara intreruperi. Telefonul functioneaza intotdeauna precum unul nou.

Baterie mare de 4.000 mAh - Sustinut de puternica baterie de 4.000 mAh, HUAWEI P40 lite E poate sustine 22 de ore de redare video, 111 ore de redare muzica sau 20 de ore de navigare pe internet, dandu-ti libertatea de a lasa bateria externa acasa.

Deblocare prin amprenta digitala - Pentru mai multa comoditate si siguranta, HUAWEI P40 lite E este prevazut cu un senzor de amprenta pe partea din spate. Acum smartphone-ul tau este pregatit pentru a fi deblocat.



Spatiu de stocare mare 4 GB + 64 GB - Spatiul de stocare mare de 64 GB ROM cu extensie 512 GB al acestui telefon iti permite sa pastrezi cu usurinta fotografii de neuitat, filmari si aplicatii. Iar cu 4 GB RAM, rularea simultana a mai multor aplicatii si incarcarea jocurilor tale preferate vor avea loc fara piedici.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile la oferta

EMUI 9.1 asigura o experienta profunda, cu performanta inovatoare si imbunatatiri ale vitezei sistemului, care sa te ajute sa duci o viata inteligenta. Acum, cu EROFS, viteza aleatoare de citire va fi cu 20% mai mare si spatiul sistemului va asigura o stocare personala suplimentara de pana la 1.000 de poze sau 500 de melodii.

Bucura-ta de cele mai noi tehnologii hardware si softwarde. Exploreaza Huawei App Gallery si descarca aplicatiile preferate. Smartphone-urile Huawei sunt echipate cu Android 10, Huawei Mobile Services si Huawei App Gallery. Acestea sunt perfect compatibile cu cele mai populare aplicatii de comunicare si socializareprecum si cu aplicatiile populare din zona de banking, divertisment, productivitate sau navigatie.



Phone Clone - Transfera contacte, fotografii si videoclipuri de pe orice telefon pe smartphone-ul tau Huawei cu ajutorul aplicatiei (disponibila gratuit in Google Play si Apple Store).



Huawei Cloud Storage - Stocati si folositi in siguranta fotografiile, contactele, notele si alte informatii importante din cloud si automat se vor sincroniza si datele de pe oricare dintre dispozitivele dumneavoastra mobile.



Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 telefoane mobile Xiaomi

2. Telefon mobil Xiaomi Redmi 9, Dual SIM, 64GB, 4G, Sunset Purple.

Pretul este AICI.

Capturati-va momentele importante - Comutati intre diferite moduri pentru a surprinde diferite tipuri de scenarii cu o camera foto AI quad.



AI Quad Camera:

8 MP ultra-wide, FOV 118°, f/2.2, FF;

12 MP wide, FOV 75.2°, f/2.2, AF;

2 MP depth, f/2.4, FF;

5 MP macro, f/2.4, FF (4cm).

Obiectiv macro - Descoperiti o lume macro captivanta.



Senzor de adancime - Pentru a putea face portrete frumoase.



Obiectiv ultra-wide - Pozati o vastitatea de peisaje intr-un mod neimaginabil.



Selfie-uri cu ajutorul palmei - Doar ridica mana cand vrei sa faci un selfie si un timer v-a apararea pe ecran. Cand timpul se scurge, poza este facuta.



Efect caleidoscopic - Adauga un "twist" creatiilor tale.



Largeste-ti orizontul - Xiaomi Redmi 9 are un ecran full HD+ cu rezolutia 2340 x 1080, in plus ecranul este certificat pentru a opri lumina albastra daunatoare, care oboseste ochii.



Telefonul este puternic si stabil, fiind perfect pentru multi-tasking, gaming si pentru a te uita la ce filme doresti.



Baterie de capacitate mare - Cu o baterie de 5020 mAh si cu incarcarea rapida de 18 W, Xiaomi Redmi 9 va fi alaturi de tine atunci si v-a rezista atunci cand te joci, vorbesti la telefon sau te uiti la video-uri.

Pretul este AICI.