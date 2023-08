România este în top 10 cei mai mari producători de cartofi din Europa

România este în top 10 cei mai mari producători de cartofi proaspeţi din Uniunea Europeană.

Statisticile arată că românii gătesc, în medie, cam 93 de kilograme de cartofi pe an. Prăjiţi, piure, tocăniţă sau la cuptor, cartofii sunt nelipsiţi de pe mesele românilor. Şi, deşi consumul creşte, suprafeţele cultivate se reduc de la an la an. Asta în ciuda programelor de sprijin anunţate de guvernanţi.

Zeci de persoane publice, sportivi și cetățeni simpli s-au transformat, sâmbăta, în bucătari, pregătind bucate în Parcul Central al municipiului Miercurea Ciuc, în cadrul Festivalului Cartofului.

Peste 40 de echipe s-au întrecut în măiestria pregătirii mâncărurilor de cartofi. Evenimentul este organizat anual în primul weekend de august.

Ingredientul de bază, cartoful local, a fost gătit în forme de mâncare de la gulaș secuiesc, supă, tocană cu carne de porc sau vânat.

Au fost preparate mâncăruri după reţetele locale dar şi mâncare ieșită din comun, inclusiv plăcintă vegetariană.

Turiștii care au ajuns în zonă spun că este o idee minunată. Chiar dacă au existat jurați, adevărații judecători ai tocăniţelor au fost localnicii. Premiul cel mare este o cupă și suma de 300 de lei. Festivalul Cartofului este organizat de Primăria municipiului Miercurea Ciuc și face parte din momentele atractive ale zilelor orașului.

"Suntem echipa Pheonix. Anul acesta pregătim un gulaş specific echipei noastre, care a început să participe în această competiţie din 2005. Se numeşte way of gulaş, iar cartofii sunt tradiţionali din Judeţul Harghita, din recolta de anul acesta", a declarat participantul Adrian Pănescu.

"Reţeta este pe bază de foarte multă carne de porc, cârnaţi şi diferite legume. Dacă e Miercurea Ciuc ingredientul de bază este cartoful", a declarat participantul Tibi Pănescu pentru Agricool.

Nu doar localnicii sunt dornici să concureze la Festivalul cartofului. Există participanţi din toată ţara.

"Noi suntem echipa Steaua polară şi am venit din Bucureşti pentru prima oară în Miercurea Ciuc. Vom face un szegedi gulaş. Ingredientele sunt toate cumpărate de pe plan local", a declarat Călin Angel, concurent la festivalul cartofului.

La festival au ajuns şi reprezentanţii ISU, însă cu o altă misiune decât cea obişnuită. Angajaţii ISU Harghita au participat pentru prima dată în calitate de concurenţi la Festivalul cartofului, unde au pregătit un gulaş cu mulţi cartofi şi carne.

Pe lângă gulaş, vizitatorii au fost încântaţi şi de alte preparate pe bază de cartofi. Oamenii au putut savura cartofi umpluţi cu caşcaval şi bacon, înveliţi la cuptor.

Miercurea Ciuc este considerataă ţara cartofului, iar în acest an se anunţă producţii record. Preţul unui kilogram porneşte de la 2 lei in pieţe şi poate ajunge chiar la 7 lei.