Av. Adrian Cuculis: "Pe litoral este un dezastru | Ministrul Turismului: "Nu este adevărat. Nu generalizați pentru că facem rău industriei"

Avocatul Adrian Cuculis a povestit la Antena 3 CNN ce a găsit pe litoral atunci când a mers în vacanța cu familia şi a opinat că stațiunile sunt un dezastru. În replică, ministrul Turismului a subliniat că, de fapt, realitatea din teren arară că totul este foarte bine.

Sursa foto: Facebook | Hepta

Întrebat ce părere are despre cum arată litoralul românesc, avocatul Adrian Cuculis a spus:

"Eu am senzația că discutam despre două chestiuni total paralele. Eu vă vorbesc ca cetățean, ca turist în România. Eu am fost de vreo două-trei ori la mare în perioada asta.

Este dezastru! Am fost și Mamaia, am trecut și spre Olimp. Este un dezastru. Îmi cer scuze, domnule ministru. Nu știu unde ați văzut că arată foarte bine. Eu am fost acolo și cu copiii. O să vă confirmăm vreo 10 oameni care am fost acolo. Erau nişte dune, aveam impresia că suntem "Sahara". Nu contează că faci foarte mult până la plajă", a spus avocatul Adrian Cuculis în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

În replică ministrul Turismului, Adrian Cadariu, l-a contrazis pe avocatul Adrian Cuculis şi a subliniat că în majoritatea stațiunilor din România lucrurile arată foarte bine.

"Nu este adevărat! Nu este realitatea din teren. Nu generalizați pentru că facem rău industriei. În majoritatea stațiunilor din România lucrurile arată foarte bine", a spus ministrul Turismului Daniel Cadariu la Antena 3 CNN.

Citeşte şi: Ministrul Turismului trage un semnal de alarmă: "Situația de la Costinești este o pată neagră pe imaginea turismului românesc"