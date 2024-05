Mărturia femeii agresate de un bărbat, din senin, pe o stradă din București: “S-a proptit în piciorul stâng şi mi-a dat un mare şut, de fotbal”

Imagini şocante au fost făcute publice: o femeie a fost atacată, din senin, de un individ, în timp ce mergea pe o stradă din Sectorul 2 din București.

Femeia lovită a dezvăluit, la Decisiv, momentele şocante prin care a trecut.

“M-a lovit din senin, fără să-l cunosc. Am trecut pe lângă el şi m-a lovit fără niciun avertisment, fără să îmi spună ceva Era calm şi fuma.

Am trecut pe lângă el, am auzit în spate paşi grăbiţi, am apucat să mă întorc parţial şi l-am văzut exact când s-a proptit în piciorul stâng şi mi-a dat un mare şut, de fotbal.

După acest moment nu a fugit. Nu a fugit. S-a întors liniştit şi şi-a continuat drumul. Nu era nimeni pe stradă. Am mers la spital, acolo s-a constatat fractura de peroneu şi spitalul a anunţat Poliţia. A doua zi am depus plângerea. Şi au reuşit să îl prindă.

Şi dacă aveam spray paralizant, nu aveam ce să îi fac, pentru că lovitura a venit din spate”, a declarat femeia lovită, la Antena 3 CNN.

Bărbatul, un tânăr în vârstă de 25 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.

“În fapt, la data de 12 mai 2024, în jurul orei 00.30, Secția 7 Poliție a fost sesizată de către reprezentanții unui spital, cu privire la faptul că, la unitatea de primiri urgențe s-a prezentat o femeie care ar fi fost agresată fizic.

La unitatea spitalicească s-au deplasat polițiști din cadrul subunității, iar din cercetări, s-a stabilit că, în cursul serii de 11 mai a.c., în jurul orei 21.00, în timp ce femeia în vârstă de 45 de ani se afla în dreptul unui imobil din Sectorul 2, un bărbat ar fi lovit-o cu piciorul în zona gambei drepte, fără ca cei doi să fi avut vreun conflict, ori să se fi cunoscut.

De asemenea, în urma activităților specifice, a fost identificat și, ulterior, depistat un tânăr, în vârstă de 25 ani, bănuit de comiterea faptei.

La data de 21 mai 2024, bănuitul a fost condus la audieri, iar în baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 7 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, precizează Poliţia Capitalei.