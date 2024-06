Care este impactul războiului din Ucraina asupra industriei de oțel din România. „Sunt perturbări masive”

Sursa foto: Antena 3 CNN | Managerul Liberty Galați, Radu Ionescu, invitat în emisiunea Income

Radu Ionescu, managerul general al Liberty Galați, invitat în emisiunea Income de la Antena 3 CNN, a vorbit despre impactul pe care războiului din Ucraina îl are asupra industriei de oțel din România.

„În ceea ce privește războiul din Ucraina, se aplică acea vorbă veche, că e mult rău înainte să fie bine. Cu toții ne gândim în momentul acesta la reconstrucție și la impactul pe care un eventual efort de reconstrucție, susținut și de Uniunea Europeană și de Statele Unite și de alți actori instituționali, îl va avea asupra economiei românești, prin prisma proximității noastre. Dar până vom ajunge la acel punct, (...) impactul acestui conflict asupra economiei în general și asupra industriei noastre, ale companiei pe care o reprezint, a fost unul substanțial.

Noi am venit după criza Covid-19, pe care am reușit să o depășim bine, iar anul 2021, imediat după primul an de pandemie a fost un an spectaculos din punct de vedere al rezultatelor. După aceea, la începutul anului 2022, a venit acest conflict. (...) Trebuie să ne gândim că o mare parte din combustibilul, cărbunii pe care îi folosim și minereurile pe care le utilizăm în producerea oțelului vin din bazinul Mării Negre. Ele vin din Rusia, din Ucraina, din Turcia.

Acestea sunt sursele principale de aprovizionare de dinainte de Covid. Evident că Rusia a dispărut, Ucraina a dispărut în cea mai mare parte, evident că toate lucrările din Marea Neagră, din Turcia, vin acum cu un premium pe costurile de logistică. Sunt perturbări masive, care au fost dublate de impactul major asupra prețului energiei, pentru că, de fapt, cea mai mare lovitură pe care a primit-o industria noastră și industria în general, a fost acest impact asupra prețului energiei, care s-a resimțit masiv din a doua jumătate a anului 2022 și pe tot parcursul anului 2023, presiunea de preț pe energie scăzând abia spre sfârșitul lui 2023”, a explicat Radu Ionescu, managerul general al Liberty Galați.

Atenția este acum îndreptată asupra impactului pe care îl au importurile din Coreea de Sud asupra industriei de oțel.

„Coreea de Sud produce, în momentul de față, și vinde cu tot cu costul logistic pe care îl presupune transportul până la Constanța, la un preț care se apropie sau chiar scade sub prețurile noastre variabile pe anumite game de produse. Singura modalitate prin care poți să faci față este să te focusezi pe acele tipuri de produse, unde valoarea adăugată este mult mai mare și unde marjele pot susține competiția”, a mai spus Radu Ionescu.

Managerul Liberty Galați a vorbit apoi despre sprijinul de care industria oțelului are nevoie pentru tranziția către oțelul verde și pentru îndeplinirea scopurilor din Green Deal.

„În mare parte din țările din est, cu excepția notabilă a Slovaciei, aceste măsuri de sprijin pentru tranziția către oțel verde și pentru îndeplinirea scopurilor din Green Deal, în mare parte din Europa de Est, aceste măsuri au fost foarte limitate sau inexistente și nu este vina doar a autorităților naționale, este vorba despre abordarea și modul în care autoritățile europene gestionează. Noi sperăm ca această nouă cortină de fier financiară, în ceea ce privește sprijinul pe care îl acordă, să dispară în viitorul apropiat și să vedem astfel de măsuri”, a mai spus Radu Ionescu.