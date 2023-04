Petre Daea, mesaj ferm pentru fermierii români: "Am pus în mișcare actul normativ pentru a asigura banii. Nu părăsesc câmpul muncii"

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a vorbit despre soluțiile pentru fermierii români cu privire la banii de la Comisia Europeană, mai ales că mulţi dintre ei ameninţă deja cu proteste uriașe şi blocarea vămilor din România. Iată concluziile.

Ministrul polonez al Agriculturii, Henryk Kowalczyk, şi-a prezentat demisia, miercuri, în contextul deciziei Comisiei Europene de a prelungi stimulentele pentru importurile de cereale ucrainene, deşi Polonia a cerut măsuri de limitare.

Întrebat ce soluţii are şi dacă intentionează să procedeze la fel în cazul in care Comisia nu va oferi soluţii în avantajul fermierilor români, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus:

"În primul rând se constată faptul că este o nemulțumire generală și această nemulțumire generală este datorită faptului că în conflictul acesta nenorocit, țările din proximitatea conflictului a avut de suferit și în mod deosebit vorbim despre fermieri, ca urmare a faptului că aceste afluxe de de cereale și de semințe oleaginoase, a blocat piețele interne, au au obturat canalele acestea de comerț tradiționale și au adus prejudicii fermierilor.

Lucrul acesta a fost consemnat de mine încă din data de 26 septembrie 202 când am avut o întâlnire cu dl. comisar pe probleme de agricultură. Urmarea acestei întâlniri am stabilit un mod de lucru care s-a operaționalizat de-a lungul vremii și iată că în data de 30 ianuarie, la consiliul de miniștri, împreună cu celelalte cinci state, am introdus acea informare care stabileam foarte clar care este situația, care este impactul din cele șase țări aflate în zona aceasta conflictului, în ordine Polonia, România, Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia, motiv pentru care în această, în urmă acestei informări, comisarul a putut pune pe masa de lucru a Comisiei Europene acea decizie de a opera cu rezerva de criză.

Ca urmare a acestei acestui demers pe care l-am făcut, iată că în România, în momentul în care România a fost a fost prinsă în cele trei state cărora li s-a acordat o sumă și spune o sumă derizorie, o sumă care nu poate atenua efectele negative pe care le-au înregistrat fermierii români, motiv pentru care a fost al 2-lea sertar de intervenție instituțională a domnului președinte Iohannis, când la Consiliul European a spus foarte clar că lucrurile nu pot fi rezolvate prin formule contabilicești, motiv pentru care, iată, s-a generat o a 2-a analiză pe care noi am continuat la nivel de experți, știind că în acest moment există soluții practice pentru revenirea la alte sume sau sume suplimentare, în așa fel încât să acorde fermierilor români.

Apoi al 3-lea sertar de intervenție a fost acela când cele cinci state, prin reprezentarea la nivel înalt al executivului, prin semnătura celor patru prim-miniștri și președintele din Bulgaria a prezentat președinte Consiliului European acele propuneri care vizează îmbunătățire a situației.

Iată că acum această nemulțumire se transferă la nivelul fermierilor și este justificată această nemulțumire.

Vizavi de situația pe care o are România astăzi am primit prin jurnalul oficial, în suma care a fost repartizată României la orele 10:29.

La orele 14:19 am pus în mișcare actul normativ pentru a asigura acele sume care înseamnă dublarea sumei de la Comisia Europeană.

Eu spun așa sigur că în Polonia este un an electoral, este o campanie și electorală, eu sunt în campanie de primăvară. Să știți că eu nu dezertez de pe câmpul muncii.

Eu am de lucru și din acest punct de vedere sunt alături de fermieri, iar procedurile pe care le folosesc în raport cu nevoile țării și cu regulii Uniunii Europene sunt cele care pot să ne aducă aportul necesar.

Eu pun pe masă tot timpul și am pus tot timpul munca pe care o desfășor și responsabilitatea pe care o am în misiunea încredințată.

Nu părăsesc câmpul muncii pentru că este nevoie de a lucra, de a pune în pagina zilei răspunsuri concrete și nu situații de acest ale incertitudinii legate de momentul pe care îl traversăm, un moment extrem de delicat pe care trebuie să le interpretăm în același timp, cu mare responsabilitate în apropiere cu interesele fermierilor și evident, cu posibilitățile pe care le putem folosi în sprijinul lor", a spus ministrul Agriculturii Petre Daea în emisiunea Decisiv de la Antena 3 CNN.

Ministrul polonez al Agriculturii demisionează, denunţând abordarea UE privind cerealele ucrainene

Henryk Kowalczyk a afirmat că a decis să demisioneze întrucât Comisia Europeană a hotărât prelungirea importurilor de cereale ucrainene în Uniunea Europeană, fără taxe vamale, până în iunie 2024. Guvernul de la Varşovia ceruse limitarea exporturilor de cereale ucrainene, pe fondul protestelor fermierilor.

"Dat fiind că este clar că această solicitare nu va fi îndeplinită de Comisia Europeană în acest moment, am decis să demisionez din funcţia de ministru al Agriculturii", a declarat Henryk Kowalczyk, citat de agenţia Reuters.

Cinci state central şi est-europene, inclusiv Polonia şi România, au cerut Comisiei Europene, într-o scrisoare, să ofere soluţii pentru ajutarea fermierilor afectaţi de exporturile de cereale din Ucraina, în contextul în care Guvernul de la Varşovia a semnalat destabilizarea pieţei locale, au declarat săptămâna trecută surse citate de agenţia DPA şi de site-ul Tagesschau.de. Polonia, România, Ungaria, Bulgaria şi Slovacia i-au trimis vineri o scrisoare preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care îi cer o soluţie pentru ajutarea fermierilor afectaţi de exporturile de cereale ucrainene.

Guvernul Poloniei a solicitat în mod repetat să fie create de Comisia Europeană mecanisme pentru transportul rapid al cerealelor ucrainene care tranzitează spaţiul comunitar.