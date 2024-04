"Am căzut la pământ" | Provocare violentă, devenită virală pe TikTok: Tinere lovite cu pumnul la întâmplare, pe stradă | Avertismentul psihologilor

Un fenomen violent prinde popularitate pe TikTok. Mai multe tinere povestesc că sunt lovite cu pumnul la întâmplare, pe stradă.

Provocarea a prins amploare în New York, acolo unde Poliția anunță că știe despre filmările virale și că a făcut deja o primă arestare în acest caz.

"Prieteni, pur şi simplu mergeam pe stradă şi un om m-a lovit în faţă. Dumnezeule, doare foarte tare! Nu mai am cuvinte. Am căzut la pământ, iar acum am acest cucui imens", spune o tânără din New York care a căzut victimă a acestei provocări violente.

Întrebată despre aceste acte de violență, Maria Coman, realizator Antena 3 CNN și psiholog, a spus:

"E într-adevăr un fenomen care poate fi considerat periculos. În general, fenomenele care apar pe TikTok au o rată de răspândire extrem de rapidă și devin cumva contagioase într-o perioadă foarte scurtă.

Din păcate, așa cum știm, lucrurile pozitive nu se transmit cu aceeași rapiditate, dar violența și agresivitatea cu care sunt promovate în aceste videoclipuri sunt greu de contracarat cu un comportament, să spunem, normal și acceptabil, în condițiile în care pare că el este cumva validat de tot ceea ce se întâmplă în jur și de aprecieri și de toată această emoție care se stârnește în jurul videoclipurilor respective.

Violența stradală știm că se întâmplă și la noi. Au existat cazuri și la noi, din păcate, de genul acesta. Din fericire, nu suficient de mult văzute pe internet și pe aceste rețele sociale, dar au existat și la noi situații de genul acesta pe care nimeni nu le-a sancționat la momentul respectiv și cumva par să se întoarcă și ele într-o normalitate."

- Ce putem face noi pentru a ne proteja copiii?

"Ce putem să facem în perspectiva copiilor noștri este să avem grijă să aibă cumva în valiza lor de bagaje și de instrumente cu care pleacă în lume niște repere firești, normale, din care să știe că ăsta nu este un comportament normal, ăsta nu este un comportament acceptabil.

Dacă cineva le face ceva de genul acesta, nu trebuie să accepte, trebuie să spună mai departe, trebuie să-și susțină punctul de vedere și să nu zică lasă, că s-a mai întâmplat și nu știu cui și nu e mare lucru. E mare lucru", a spus Maria Coman, psiholog şi realizator Antena 3 CNN.