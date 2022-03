Ofiţeri de rang înalt de la Moscova, arestaţi de garda lui Putin | Există suspiciunea că a fost tradat din interior

Mai exact, Serviciul de Protecţie a lui Vladimir Putin i-au arestat pe generalul colonel Serghei Beseda care conduce Direcția Serviciului 5 a FSB din 2009 precum şi pe adjunctul acestuia. În clipa de faţă cei doi se află sub protecţie şi pază la domiciliu.

Acuzaţiile oficiale sunt de corupție şi chiar luare de mită, însă neoficial potrivit unui jurnalist de investigații rus, Vladimir Putin ar fi nemulțumit în legătură cu felul în care merge operațiunea din Ucraina.

Mai exact, Vladimir Putin are suspiciunea că ar exista legături cu jurnaliști şi reprezentanți ai unor organizații civice din Rusia.

"Putin pare să fie extrem de nemulţumit de activitatea FSB în Ucraina: el s-a dezlanțuit asupra Serviciului 5 SOiMS (departamentul de informaţii externe al FSB). Serghei Beseda, şeful acestui serviciu şi adjunctul său Boluh, au fost plasaţi sub arest la domiciliu, conform surselor pe care le am în acest serviciu”, a scris jurnalistul rus de Andrei Soldatov pe pagina sa de socializare

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.