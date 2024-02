Taxa secretă a lui Nicuşor Dan. Impozit pe curţile comune, trotuarele şi spaţiile verzi din jurul casei. Sumele sunt şi de zece ori mai mari decât cele pentru locuinţă

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a luat o decizie secretă la jumătatea anului trecut. Acum, mulţi bucureşteni s-au trezit că au de plătit nişte impozite de care nu aveau habar, pentru terenuri aferente imobilelor în care locuiesc. Şi sumele nu sunt deloc mici!

Consiliul General al Municipiului București a luat o decizie secretă sau cel puțin pe care n-au comunicat-o nimănui, mai ales celor interesați, adică niște mulți, foarte mulți bucureșteni.

La jumătatea anului trecut, Nicuşor Dan şi acoliţii au decis să majoreze taxele pentru terenuri aferente unor imobile, mici suprafețe de trotuar ori de curți comune, care sunt ale primărei capitalei.

Mai mulţi bucureşteni s-au trezit acum cu nişte impuneri ameţitoare de plată.

Constantin Badea din Bucureşti a primit chiar vineri un plic în care era anunţat că trebuie să plătească lunar o sumă considerabilă.

"Chiar astăzi am primit-o când am venit de la serviciu și am rămas şocat" a declarat omul, siderat de faptul că trebuie să achite un impozit de 101 lei, lunar, pentru un teren de folosinţă comună de 57 mp, aferent locuinţei sale de doar 52 mp.

Dacă în 2023 a avut de plată 108 lei pentru tot anul, acum i-a venit o somaţie de plată de 11 ori mai mare!

Este pentru prima oară când i se pretinde o asemenea sumă în cei 30 de ani de când locuieşte în casa achiziţionată pe baza Legii 112 / 95, a imobilelor naţionalizate.

Constantin Badea mai spune că nici măcar nu foloseşte terenul pentru care primăria îi cere bani, plus că a plătit deja la Taxe şi impozite pentru teren:

"Ca să înțelegeți aici, unde stau eu este o curte comună cu trei imobile, stil vagon. În capăt este o bucată de pământ de care nu știu cum este împărțită, nici măcar cui aparține, pe care nu o foloseşte nimeni".

Cum s-a ajuns la o taxă de asemenea proporţii? Fără nicio logică şi bază legală. Pur şi simplu, gaşca de la PMB s-a adunat şi a făcut o estimare raportată la suprafaţa de teren deţinută de primărie şi suma de bani pe care şi-ar fi dorit-o la buget, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Cei care au primit astfel de înştiinţări de plată, trebuie să ştie că le pot contesta în instanță. De asemenea, la nivelul Bucureştiului, pentru pensionari, primăria este obligată să acorde asistenţă juridică în astfel de cazuri.

Cât s-a mărit impozitul pe locuinţă în Capitală

În Bucureşti, impozitul anual pentru locuinţe s-a mărit anul acesta de la 144 de lei la 180 pentru o garsonieră şi sare de 500 de lei, în cazul unui apartament cu patru camere.

Taxele locale sunt indexate anual cu rata inflației - 14% pentru 2024. Impozitele s-au mărit pentru clădiri rezidenţiale, terenuri şi mijloacele de transport sub 12 tone.

Impozit pentru locuinţă în Bucureşti

Garsonieră - 180 de lei

180 de lei Apartament 2 camere - 240 de lei

240 de lei Apartament 3 camere - 350 de lei

Taxele din Bucureşti pot fi plătite şi pe site-urile pentru impozite ale primăriilor de sector, pe site-ul Ghişeul.ro, la ofiiciile poştale sau staţii Self Pay.

Taxele şi impozitele achitate până pe 1 martie beneficiază de o reducere de 10%.