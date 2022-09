Duşul în doi sau mai puţină lumină în casă? | Ce soluţii aleg românii pentru a face economie

Cum facem economie la energie? În lipsa unui ghid cu instrucțiuni de la Guvern despre cum să facă economie la curent şi gaze, românii se descurcă cum pot.

Mai exact, puşi faţă în faţă cu măsurile propuse de alte ţări cum ar fi dușul în doi, ori reducerea numărului de becuri sau chiar renunțarea la maşina de spălat în favoarea ligheanului, românii au spus:

"Mai puţină lumină în casă. Dușul în doi...la vârsta mea mai puţin. Românul face oricum economie de ani de zile", spune un bărbat.

"Dușul în doi este exclus! Capacul pe oala la fiert, da. Mai puţină lumină în casă, da. Alternativă la centrala pe gaz nu am. Exclus să spăl rufele manual..le-am spălat 7 ani de zile cât am fost plecată. O haină în plus la iarnă în casă, da, de ce nu. Mergem mai mult şi pe jos. Altă soluţie încercăm să economisim cât mai mult", spune o femeie.

"Dușul în doi, nu. Capacul pe oala la fiert da, să moară domnița Bălașa. Mai puţină lumină în casă nu. Centrala rămâne. Spălăm la lighean ca să mai economisim. Dăm căldura mai încet. Rămân cu maşina 100%, nu merg pe jos", mai spune cineva.

"Dar ei (n.r guvernanţii) fac economie? Să ne dea ei exemplu cum fac economie. Duș în doi nu facem. Doamna care a zis aşa este luată cu mintea.

Capacul pe oală îl pun, dar nu de tot. Reducem lumina în casă, da. Avem centrala pe gaz şi dăm temperatura mai mică. Maşina de spălat rămâne. Haine în plus la iarnă nu, să îi ia ei haine în plus. Ori plătesc să stau şi eu ca omul în casă... Mai mergem şi pe jos", mai spune şi un cuplu de pensionari.

"Da, dușul în doi se mai practică. Am oală fără capac acasă, dar dacă aş avea aş aplica. Rufele la mașină de spălat, dar aștept să se umple apoi îi dau drumul.

Stau în Sectorul 2, deci ştim ce însemnă frigul. Eu zic că ar trebui să facem economie. Eu cel puţin o să fac, nu neapărat că se scumpește, făceam şi până acuma", mai spune un tânăr.

"Dușul în doi, nu. Nu avem cum nici dacă suntem soț şi soţie. Capacul pe oală îl pun şi acuma. Nu avem cum mai puţină lumină în casă, mai ales dacă avem şi copii. Rufele la mașina de spălat. Pai fac economie la apă şi curent, dar mâinile?", spune o femeie.