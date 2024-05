Alin Stoica, primul tenor român câștigător al premiului Luciano Pavarotti, a gătit alături de Ştefan Lungu, într-o nouă ediţie Gătit la costum: "N-aş putea trăi fără muzică"

Tenorul Alin Stoica a păşit în bucătăria lui Ştefan Lungu, alături de care a pregătit preparatul copilăriei sale, ostropel de pui.

Alin Stoica, unul dintre cei mai apreciaţi tenori de la noi din ţară, a gătit alături de Ştefan Lungu, într-o nouă ediţie Gătit la costum.

Prânzul împreună cu familia este întotdeauna este cel mai bun pretext pentru a-i impresiona pe cei dragi cu preparate delicioase şi savuroase, iar preparatul copilăriei ales de către tenor este unul absolut delicios, ostropel de pui cu mămăligă.

Printre poveşti cu muzică şi voie bună, Alin a povestit despre perioada copilăriei sale pe care o consideră una deosebită. Bunicii au fost cei care şi-au pus amprenta asupra educaţiei sale. "Am primit multe lecții de viață de la ei și nu am să uit niciodată ce au făcut pentru mine. În primul rând, faptul că mi-au fost alături și m-au susținut întotdeauna în ceea ce am dorit să fac."

Alin Stoica este solist al Operei Naționale din București, unde poate fi ascultat în mai multe roluri: Alfredo din Traviata de Giuseppe Verdi, Turridu din Cavaleria Rusticana de Pietro Mascagni, Rodolfo din La Boheme de Giacomo Puccini, Don Jose din Carmen de Georges Bizet, Mario Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini precum și altele.

„Lăsați-mă să cânt” de Gherase Dendrino este lucrarea de suflet a tenorului. Potrivit criticilor, Alin Stoica este „o voce colosală cum nu s-a mai auzit de ceva vreme pe scenele românești și nu doar”.

Artistul a lucrat cu tenorul Ionel Voineag și cu tenorul Marius Budoiu, a participat la Masterclass-urile lui Rockwell Blake și Liora Maurer (METROPOLITAN OPERA, New York), ale Marianei Nicolesco și altor artiști.

Reţetă ostropel de pui

Ingrediente

1 kg pulpe de pui cu piele;

1 ceapă medie;

1 căpățână de usturoi;

2-3 linguri de ulei;

sare, piper;

100 ml vin alb sec;

400 g roșii în conservă

o mana de pătrunjel verde tocat

