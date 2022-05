"Gătit la costum", un nou sezon pe Antena 3. Ana Baniciu aduce "Narcotic" şi ciorbă de lobodă ca'n Oltenia în bucătăria lui Ştefan Lungu

Gătit la costum continuă şi în sezonul 2. Ştefan Lungu a intrat din nou în bucătărie pentru a-şi impresiona publicul, dar şi invitaţii cu preparate delicioase gătite în condiţii de igienă maximă.

Şi în sezonul 2, Sano va fi partenerul de nădejde a lui Ştefan. Soluţiile de curăţenie şi igienizare de la Sano îl vor însoţi şi de această dată în drumul său către obţinerea unui preparat gustos, sănătos şi preparat într-o bucătărie care sclipeşte de curăţenie.

Noul sezon "Gătit la costum" se anunță unul cu adevărat spectaculos, cu multe surprize, voie bună şi invitaţi senzaţionali, care vor împărtăşi din propriile experienţe culinare.

Împreună cu Ştefan Lungu, aceştia vor veni în întâmpinarea telespectatorilor cu reţete delicioase, îmbinate cu discuţii savuroase şi picante.

Ana Baniciu, invitatul surpriză din prima ediţie a emisiunii "Gătit la costum", sezonul 2

Ana Baniciu a fost invitatul surpriză care a spart gheaţa în noul sezon "Gătit la costum", cooking show-ul a cărui miză este preparare unor mâncăruri realizabile, delicioase și inspiraționale.

După o pauză muzicală de aproape doi ani, Ana Baniciu a revenit în atenţia fanilor cu un nou single, intitulat "Narcotic". "Narcotic este o piesă nouă, pe care prietenii noşti o pot găsi pe Youtube. Este o piesă de dragoste, dar eu nu o văd doar aşa. Eu văd în piesa aceasta mai mult de atât. Văd un rezumat al acestei perioade de pandemie, în care ne-a fost foarte greu să ne îmbrăţişăm şi să ne apropiem unii de alţii", a povestit interpreta.

Pentru Ana, perioada pandemiei a venit şi cu un plus. Aceasta şi-a întâlnit "bărbatul vieţii", după cum declară şi artista. "Pentru mine a fost ceva benefic. Mi-am întâlnit bărbatul vieţii. Mi-a dat COVID. Pandemia a făcut şi nişte lucruri OK. Dacă nu ar fi fost pandemia, nu am fi putut sta amândoi atât de mult timp împreună. Să vedem dacă noi chiar ne potrivim. E greu într-o relaţie", mai povesteşte Ana.

În timp ce Ştefan îşi arăta iscusinţa în bucătărie, Ana nu s-a lăsat mai prejos şi a povestit despre propriile sale experienţe culinare. Printre preparatele preferate ale artistei se numără musacaua, ciorbele de tot felul şi fructe de mare.

Reţetă ciorbă de lobodă ca'n Oltenia

Ingrediente reţetă ciorbă de lobodă ca'n Oltenia

3 l de apă

1 castron generos cu loboda (verde şi roşie)

1 borcan de roşii în suc propriu

1 ceapă mare tăiată cubuleţe

50 g de orez

1 ardei mare tăiat cubuleţe

1 morcov mare tăiat cubuleţe

1 legătură generoasă de leuştean

borş

sare şi piper

Mod de preparare reţetă ciorbă de lobodă ca'n Oltenia

Se căleşte o ceapă tocată mărunt, cu usturoi şi ulei de floarea soarelui. Se adaugă în această călitură şi morcovul ras. Ştefan Lungu foloseşte sos de roşii făcut în casă. Acesta este dulce acrişor. Dacă vă place mâncare uşor picantă, nu ezitaţi să adăugaţi ardei iute.

Se toacă loboda în bucăţi mari. Se amestecă cu călitura şi se toarnă 250 ml de borş. Borşul se aduce la temperatura. Adică nu se pune rece peste. Ştefan mai adaugă şi o lămâie. Se pune apă atât este necesar. Se fierbe, astfel încât să fie fierte şi să lase zeama. Se condimentează după gust şi sare şi piper.

La final, dupa ce se opreşte sursa de căldură, se adaugă şi leuştean şi pătrunjel. Se poate adăuga şi smântână.

"Gătit la costum", în fiecare sâmbătă, de la ora 13:30, la Antena 3

În fiecare sâmbătă, de la 13:30, Antena 3 le aduce pasionaților de gastronomie un proiect de cooking show, unde miza este preparare unor mâncăruri realizabile, delicioase și inspiraționale. Gazda emisiunii este Ștefan Lungu, o persoana care își dorește să transmită și să transforme bucătăria și gătitul în terapie pentru sufletul telespectatorilor.