Dan Bursuc, invitat special în bucătăria lui Ştefan Lungu, într-o nouă ediţie Gătit la costum | "Trebuie să ştii să-ţi împarţi viaţa frumos"

Dan Bursuc a fost invitatul lui Ştefan Lungu într-o nouă ediţie Gătit la costum. Tocana de pipote şi inimi a fost preparatul pe care gazda emisiunii l-a pregătit pentru invitatul său special din această ediţie.

Ştefan Lungu a gătit alături de Dan Bursuc, unul dintre cei mai cunoscuţi şi îndrăgiţi impresari din lumea muzicii lăutăreşti şi de petrecere.

Dan Bursuc a mărturisit că preparatul ales pentru aceast weekend îi aduce aminte de mama sa. "Am admirat-o din totdeauna pe măicuţa mea. Tocăniţa era felul meu de a mă sătura, era visul meu, focul meu şi mâncarea mea preferată", a spus acesta.

Dan Bursuc a mărturisit că are două mari pasiuni în viaţă. "Fumatul pentru mine este o savoare şi, plus de asta, dintotdeauna am poftit la tot ce e frumos. Trebuie să profiţi de tinereţea ta. Contează să ştii să intri în sufletele celor care au o inimioară de oferit.".

Prima melodia a fost cântată alături de Vali Vijelie, în urmă cu 30 de ani. "Prima melodie pe care am compus-o a fost acum 30 de ani. Melodia se numea "Am nevastă şi amantă". E cel mai frumos aşa. Trebuie să ştii să-ţi împarţi viaţa frumos. Să ai şi tu ce să povesteşti la bătrâneţe".

A fost crescut cu dragoste şi frică de Dumnezeu. "Îmi este frică doar de Dumnezeu, dacă greşesc. De la părinţi am învăţat că trebuie să ai frică de Dumnezeu în viaţă.

Cât despre muzică, Dan Bursuc a mărturisit că aceasta este cea care dă sens şi culoare vieţii. "Muzica e culoarea vieţii omului. Muzica este ca o terapie în viaţa unui om. Orice om are nevoie de muzică. Nu poţi trăi fără muzică".

Reţetă tocană de pipote şi inimi

1 kg pipote şi inimi de pui

3 cepe medii

1 ardei roşu kapia sau gogoșar

1 lingura boia

sare, piper

3 linguri de ulei

