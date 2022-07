DDY Nunes, unul dintre cele mai exotice personaje din industria muzicală românească, invitat special în ediţia 8 "Gătit la costum", sezonul 2: "Am jucat pentru Rapid"

În ediţia 8 "Gătit la costum", sezonul 2, Ştefan Lungu l-a avut ca invitat special pe DDY Nunes, unul dintre cele mai exotice personaje din muzica românească.

Sano a fost şi de această dată asul din mâneca lui Ştefan Lungu. Gazda emisiunii "Gătit la costum" a folosit cu încredere produsele de igienizare Sano, care au asigurat un spaţiu de gătit igienic.

DDY Nunes, invitat special în ediţia 8 "Gătit la costum", sezonul 2

DDY Nunes a gătit alături de Ştefan Lungu în ediţia 8 "Gătit la costum", sezonul 2. Cu origini portugheze și un spirit latin, DDY transmite aceste caracteristici și prin muzica sa, şi mai ales prin noul său single "Paso atras".

Alături de DJ Mister Z, DDY a pus bazele proiectului Lucky Man Project, debutând cu piesa “Pumpin”, care a strâns peste 8 de milioane de vizualizări pe Youtube.

Piesa a trimis Lucky Man Project direct în topuri, ajungând rapid un hit de nivel internațional. "A fost prima mea piese internaţională. Nici nu mă aşteptam să fie aşa. După 12 ani, încă rulează această piesă. A fost o experienţă mişto.", a povestit artistul.

Un lucru mai puţin ştiut despre DDY este că aceasta a fost fotbalist semiprofesionist în Bruxelles, iar la venirea în România aceasta a debutat pentru Rapid. "Am fost fotbalist semiprofesionist în Bruxelles. Am venit şi în România şi am jucat pentru Rapid, la echipa a doua. A fost o şansă.", a mai povestit MC-ul.

Reţetă ciorbă de perişoare

Ingrediente ciorbă de perişoare

450 carne de vită ( antricot);

O bucată de os cu carne;

2 morcovi;

2 cepe;

un ardei gras roşu şi verde;

o rădăcină păstârnac;

o bucată de ţelină;

200 ml sos de roşii;

o lingură de sos dulce acrişor;

250 ml borş;

un ou;

o legătură pătrunjel;

o legătură de leuştean;

3 linguri de orez.

Mod de preparare ciorbă de perişoare

Pentru început se fierbe bucata de carne cu os. Când a început să fiarbă se va lua spuma de la suprafaţă, până când aceasta nu se mai formează, fie până când aceasta este albă.

Separat, într-o tigaie, se călesc ceapa şi rădăcinoasele. După ce au prins o crustă aurie, acestea se adaugă peste apa fiartă. Carnea se va toca bucăţi şi se va fierbe. Se adaugă şi sos de roşii. După ce carnea a fiert, se adaugă şi sosul de roşii.

Perişoarele se formează din carnea tocată, un ou, puţină făină, puţină boia, orez şi pătrunjel tocat, dar şi ceapă tocată mărunt, mărunt.

Se toarna şi borşul şi apoi se lasă perişoarele la fiert aproximativ 10 minute. După ce compoziţia este fiartă trebuie verificat orezul. Dacă orezul este fiert, atunci oprim sursa de căldură şi adăugăm verdeaţa.

Se poate adăuga şi smântână pentru un plus de savoare.

"Gătit la costum", în fiecare sâmbătă, de la ora 13:30, la Antena 3

În fiecare sâmbătă, de la 13:30, Antena 3 le aduce pasionaților de gastronomie un proiect de cooking show, unde miza este preparare unor mâncăruri realizabile, delicioase și inspiraționale.

Gazda emisiunii este Ștefan Lungu, o persoană care își dorește să transmită și să transforme bucătăria și gătitul în terapie pentru sufletul telespectatorilor.