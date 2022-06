La poveşti despre copilărie cu Florin Piersic Jr. | Stefan Lungu a gătit alături marele regizor, în cea de-a 4 ediţie "Gătit la costum", sezonul 2: "Am spălat vase la New York"

Regizorul Florin Piersic Jr. a fost invitatul special al ediţiei 4 "Gătit la costum", sezonul 2. Alături de gazda emisiunii, regizorul a gătit tocană de ciuperci cu sos alb şi mămăligă, dar şi un desert pe care acesta îşi dorea de foarte mult timp să-l pregătească, clătite.

În această ediţie, Ştefan a simţit nevoia de un plus de ajutor. Radu Darie a intrat pentru prima dată în bucătăria "Gătit la costum", acolo unde şi-a pus în evidenţă cele două mâini dibace.

Încă de la bun început, Ştefan a trasat foarte clar sarcinile în bucătărie. Dacă Radu s-a ocupat de quiche-ul cu ciuperci forestiere în sos de trufe cu mămăligă, Florin Piersic Jr. a făcut un desert pe care acesta şi-l dorea de mult să-l pregătească de unul singur. Clătite.

Florin Piersic Jr, invitat special în ediţia 4 "Gătit la costum", sezonul 2

Florin Piersic Jr. a fost invitat în cadrul emisiunii lui Ştefan Lungu, unde a povestit despre perioada copilăriei. Cu toate că Florin nu a fost foarte vorbăreţ, acesta a pus mâna la treabă şi a făcut câteva clătite, unele mai arse decât altele.

Regizorul i-a povestit gazdei emisiunii despre experienţa sa din tinereţe, atunci când a spălat vase la New York. "A trecut mult timp şi memoria mă înşală. Am spălat vase la maşina. Prima dată le clăteşti, apoi le pui într-un cub mare la vreo 200 de grade. Făceam asta zilnic vreo 16 ore, timp de trei, patru luni. Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă. Credeam că dacă eram la New York o să mă vadă Steven Spielberg.", a povestit Florin Piersic Jr.

Reţetă tocană de ciuperci cu sos alb

Ingrediente tocană de ciuperci cu sos alb

300 g ciuperci champignon;

300 g pleurotus;

ceapă;

2 linguri de ulei de floarea-soarelui;

sare;

piper;

1/2 lingură de făină;

50 ml lapte;

50 ml smântână de gătit;

pătrunjel, mărar;

25 ml vin alb

Mod de preparare tocană de ciuperci cu sos alb

Se căleşte ceapa tăiată mărunt în uleiul încins. Se adaugă ciupercile şi se călesc împreună pentru a-şi împrumuta savoarea. Se toarnă vinul alb. Laptele şi smântâna de gătit se amestecă împreună. Se presară piperul şi sarea şi se potriveşte la gust cu usturoi.

