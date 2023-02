Victor Dorobanțu, Thing din "Wednesday“, a dat o "mână de ajutor" şi în bucătăria "Gătit la costum", în prima ediţie a sezonului 4

Victor Dorobanţu, cel care îi dă viaţă lui Mânuţa din serialul "Wednesday" creat de Tim Burton şi filmat în România, a păşit în bucătăria lui Ştefan Lungu pentru o nouă experienţă, de data aceasta una culinară.

Victor Dorobanţu a gătit alături de Ştefan Lungu în prima ediţie a sezonului 4 "Gătit la costum". Actorul joacă rolul lui Thing în "Wednesday", prietenul de nădejde al personajului principal, Wednesday Addams.

Tânărul de 25 de ani se bucură acum de popularitate în rândul tinerilor, fiind apreciat pentru cum i-a dat viață Mânuței.

Victor Dorobanţu, invitat special în prima ediţie "Gătit la costum", sezonul 4

Victor Dorobanţu este originar din Ploieşti, iar printre pasiunile sale se numără actoria şi magia.

Invitat special în prima ediţie a sezonului 4 "Gătit la costum", Victor Dorobanțu a povestit despre experiența pe care a avut-o întruchipându-l pe Thing. "Când am primit rolul, am ieşit pe geam şi am ţipat de bucurie."

"Am mers mult mai devreme decât toţi actorii, pentru că a trebuit ca Thing a trebuie să fie creat de la 0. Nimeni nu ştia ce trebuie să facă Thing, de fapt. Am preluat Codul Morse, semne pe care le fac trupele comando şi tot aşa. Până la urmă am ajuns la concluzia că trebuie să improvizăm.

”Wednesday” este primul serial Netflix filmat în România, în locații precum Castelul Cantacuzino, Universitatea Politehnică sau Grădina Botanică

Victor Dorobanţu a mai dezvăluit ce se întâmplă în culisele celebrei producții și cum s-a schimbat radical viața lui.

"Cele mai frumoase amintiri sunt cele de după serial. Am fost şi la lansarea filmului, A fost ceva unic pentru mine, mai ales că a fost şi prima dată când am ieşit din ţară. Am fost luat cu limuzina de la aeroport."

Cât despre Jenna Ortega, Victor Dorobanţu a avut numai cuvinte de laudă. "Să vezi cum un copil de 19 ani şi 150 cm în întălţime, care să vorbeşte şi să râde cu toată lumea, iar apoi să plângă la comandă, e ceva. E un copil minune.", a mai spus actorul.

Ingrediente reţetă adei umpluţi cu carne de vită, reţeta lui Victor Dorobanţu

4 ardei graşi roşii

200 gr carne vită

250 carne de vită

2 ouă

400 ml suc de roşii

cimbru

vin roşu

verdețuri uscate

2 cepe

boia de ardei dulce

un praf de făină

o legătură de mărsr

usturoi

Mod de preparare reţetă adei umpluţi cu carne de vită, reţeta lui Victor Dorobanţu

Pentru început se căleşte ceapa şi usturoiul până devin aurii. Se adaugă sucul de roşii. După ce compoziţia are textură, se mai adaugă un praf de făină, ierburi aromatice şi mărarul. Această compoziţie se lasă la răcit şi se adaugă peste carne. Se pune compoziţie în ardei şi se lasă la fiert pentru 45 de minute.

