România sub şocul inflaţiei. Consilierul guvernatorului BNR explică cine a produs haosul din piaţa de consum

Potrivit specialiștilor rata anticipata a inflației pentru orizontul de 12 luni a crescut la o valoare medie de 5,43%. De aceeași părere este şi Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, care a explicat efectele liberalizării preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale şi la ce ar trebui să fim foarte atenți în perioada următoare.

„Principala îngrijorare în acest an este inflația şi nu numai în România, asta este o problemă a planetei. Absolut tot sistemul economic global este sub presiunea unui galop al prețului. Trebuie să fim atenți la specificul acestei inflații, pentru că nu este vorba de un fenomen în definiție. Definiția inflației este limpede: creșterea generalizată a preţurilor de consum.

Ori, ministrul de la Agricultură spunea că nu se teme de prețurile la carnea de porc şi de vită în anul viitor. Probabil că are dreptate că nu e vorba de un galop a miilor şi miilor de preţuri din piaţa de consum. Sunt câteva produse energofage, aş putea să le spun, electricitatea, gazele naturale şi combustibilii în general, toate având la bază preţul internațional al petrolului, sau mai bine spus galopul preţurilor petrolului din aprilie anul trecut şi până în momentul de faţă.

România a avut anul trecut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum

Petrolul a reizbucnit după ce a avut o pauză în decursul anului trecut. Prin martie au fost preţuri scăzute cum nu au mai fost din 1999 la petrol. Chiar în America preţul petrolului a fost zero, negativ. De aceea şi inflația de anul trecut a fost calmă peste tot. România a avut anul trecut cea mai bună poziție în tabloul european al pieței de consum. O poziție cu nu a avut niciodată şi cum nu a avut nicio altă ţară anul trecut. Şi iată că dintr-o dată anul acesta chiar din ianuarie ne-am trezit cu inflația peste noi.

„Inflația nu a venit din urmă, nu a venit din greșelile interne, a venit de afară, a venit din lumea largă, adusă de preţul petrolului"

Nu a venit din urmă, nu a venit din greșelile interne, a venit de afară, a venit din lumea largă, adusă de preţul petrolului. Energia s-a scumpit dintr-o dată, gazele naturale s-au scumpit. Au fost scumpiri extravagante, preţuri care au urcat atât de puternic încât au stricat media generală. Şi de asta a dat impresia în lumea toată şi la noi că este o inflație galopantă. Dar ea vine de la câteva preţuri. Banca Centrală Europeană privește cu o oarecare detașare problema inflației.

Nu se ştie cum va fi la anul. Eu o văd mult peste 5% la nivelul zonei euro, pentru că nu va mai beneficia de ceea ce se numește efectul de bază statistic, adică preţurile foarte mici din urmă.

România trebuie să înțeleagă are ca sursă inflația globală, dar are şi un specific naţional şi anume haosul care s-a produs în liberalizarea preţurilor la energia electrică şi la gaze naturale. Acest haos a ajuns să avem o creștere de 46%. Nicăieri nu mai este o asemena creștere. Nicăieri în Uniunea Europeană nu este o situaţie ca la noi care vine cu multe din urmă şi anume media avuției financiare în gospodăriile populației este cu mult sub media Europeană", a precizat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR la emisiunea În faţa Naţiunii de la Antena 3.

