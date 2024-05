Gabriela Firea, despre lupta strânsă în cursa pentru Primăria Capitalei: ”Mă bazez pe bucureștenii care sunt nemulțumiți de activitatea actualului primar”

Gabriela Firea, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre lupta care devine din ce în ce mai strânsă. Mai sunt două săptămâni până la alegerile locale, iar Gabriela Firea susține că se bazează, în primul rând, pe bucureștenii care sunt nemulțumiți de activitatea actualului primar.

Cel mai recent sondaj realizat de ARA Public Opinion o clasează pe Gabriela Firea pe locul doi în ceea ce privește intenția de vot a bucureștenilor.

Pe locul întâi se află Nicușor Dan, cu un procent de 35%, urmat de Gabriela Firea (29%), Cristian Popescu Piedone (20%), Sebastian Burduja (12%) și Mihai Enache (3%).

”Mă bazez, în primul rând, pe bucureștenii nemulțumiți de activitatea actualului primar și, din sondajul care a fost astăzi publicat de ARA, am observat că două treimi dintre bucureștenii chestionați sunt nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în acești patru ani: de ritmul de lucru, de faptul că nu sunt proiecte mari.

Nici măcar de treburile care erau considerate simple, cum ar fi curățenia, deratizarea, dezinsecția, nu s-au mai făcut așa cum ne obișnuisem în anii anteriori.

Pe acest lucru mă bazez, în special, pe cei 250.000 de bucureșteni care m-au votat acum aproape patru ani și cărora le mulțumesc și îi rog să se gândească dacă vin la vot să repete susținerea pentru mine și, din cei care l-au votat pe actualul primar, mare parte sunt nemulțumiți.

Probabil vor împărți voturile, dar mare parte probabil că vor veni și spre mine, în ideea de a maximiza șansele pentru candidatul cel mai bine plasat și cel care, într-adevăr, l-ar putea trimite acasă pe actualul primar general sau nu acasă, unde vrea să meargă, poate spre un alt job.

Cam aceasta ar fi impresia mea despre aceste sondaje în această perioadă”, a spus Gabriela Firea, în direct, la Antena 3 CNN.

”Am început un proiect ambițios pentru fluidizarea traficului

De asemenea, Gabriela Firea a vorbit și despre soluțiile pe care le propune pentru rezolvarea problemei legate de traficul aglomerat din Capitală.

”Am început un proiect ambițios pentru fluidizarea traficului în mandatul precedent. Așa cum știți, am fost primul primar care am înnoit aproape în totalitate flota de autovehicule a STB, achiziționând 400 de autobuze EURO6, 130 hibrid, 100 electrice și am lăsat proceduri la cheie pentru 100 de tramvaie și 100 de troleibuze.

De asemenea, am început proiectul autobuzul școlar în trei sectoare, care a mers foarte bine. Copiii erau luați de acasă și duși la școală și apoi invers la finalul programului. În jurul acelor școli, traficul s-a fluidizat foarte bine, din păcate acest proiect a fost abandonat în acești patru ani”, a mai adăugat Gabriela Firea.