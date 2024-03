Românii vor fi extrem de afectaţi de interzicerea centralelor de apartament | Dumitru Chisăliță, expert în energie: "E nevoie de o modificare"

Centralele de apartament nu vor mai fi o soluţie de încălzire pentru cei sătui de problemele din sistemul centralizat. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a oferit mai multe explicații lămuritoare despre acest subiect.

Parlamentul European a adoptat planul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, care include, printre altele, şi eliminarea completă a centralele de apartament pe combustibili fosili până în 2040.

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă susţine însă că românii vor fi puternic loviți de legislația europeană anti-centrale cu gaze.

După adoptarea planului pentru reducerea emisiilor şi consumului de energie, fiecare stat din Uniunea Europeană urmează să-şi adapteze legislaţia în acest sens, inclusiv România. Doar că, potrivit preşedintelui Asociaţiei Energia Verde, este o decizie care ne va ţine prizonieri sărăciei energetice.

Potrivit acestuia, țările Europene au o justificare în a alege interzicerea utilizării gazelor, accesul acestora la gaze fiind tot mai limitat pe măsură ce timpul va trece și resursele de gaze vor fi tot mai puține.

Pe când România urmează să investească câteva miliarde de euro să exploateze gazele din Marea Neagră şi să dezvolte rețele de transport și distribuție gaze.

Cu alte cuvinte, în timp ce autoritățile alocă zeci de milioane de euro pentru a se construi conducte de gaze, în acelaşi timp susțin interzicerea gazelor.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a arătat la Antena 3 CNN că România investește în exploatarea gazelor, în timp ce susține interzicerea utilizării lor.

"Noi am întârziat undeva la 10 ani de zile exploatarea gazelor din Marea Neagră. Am întârziat destul de mult, inclusiv cu prospectarea și exploatarea anumitor perimetre unde există posibilitatea ca aceste gaze să găsească la adâncimi mai mari și cumva abia cum ne apucăm de exploatarea acestor resurse. Având în vedere că timpul de la momentul în care ne apucăm de astfel de lucrări până când atingem apogeul înseamnă 4...5... 10 ani de zile. Cumva cele două se suprapun. Adică, pe de o parte, vom atinge acest vârf de exploatare în circa 6-7 ani de zile. Cam tot de pe atunci ar trebui să începem cu măsuri de eliminare a centralelor pe gaze, așa cum, mă rog, s-a votat în cadrul directivei europene, pentru că în 2040, așa cum scrie în textul directivei, ar trebui să fie termenul în care n-ar mai exista astfel de centrale. Ori asta presupune ca abordarea să fie mult mai devreme, adică să existe un plan de eliminare treptată a acestor centrale", a declarat el.

"Cred că România trebuie să meargă în continuare pe teza că aceste gaze naturale pe care le deține, pe care le va exploata, pe care le va avea, să ajungă în casele, în curțile românilor. Să fie folosite. Și pentru asta cred că e nevoie de o modificare, cel puțin sub aspectul directivei la nivelul Uniunii Europene, astfel încât aceste prevederi să nu se aplice, cel puțin nu până în 2040, pentru România", a mai spus Dumitru Chisăliță.

Potrivit EUROSTAT în anul 2021 România era țara cea mai puțin dependentă de importurile de gaze, 80% din gaze fiind din producția internă. Iar în 2040, anul până când ar trebui să fie eliminate complet centralele de apartament pe combustibili fosili, România va fi una din puținele țări europene care nu va fi dependentă 100% de importurile de gaze naturale, fiind dependentă de importuri de gaze într-o proporție aproximativ 30%.

În aceste condiţii, asociaţiile din domeniu susţin că ţara noastră ar trebui să solicite o derogare, cel puţin până în 2050.

Potrivit textului revizuit al directivei, toate clădirile noi ar trebui să aibă emisii zero începând din 2030. În plus, clădirile noi ocupate sau deţinute de autorităţile publice ar trebui să aibă emisii zero începând din 2028.

Potrivit Comisiei Europene, clădirile din Uniune sunt responsabile pentru 40% din consumul nostru de energie și pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Directiva a fost adoptată însă pentru a deveni lege, ea trebuie acum să fie aprobată oficial și de Consiliul UE.

