Diana Şoşoacă, dezvăluiri despre motivul scandalului cu soţul ei: "L-am scos din glodul în care era și l-am făcut om de București"

Senatoarea Diana Şoşoaca a ajuns la Poliţie acolo unde a dat declarații, după ce a obținut un ordin de protecţie provizoriu împotriva soțului ei, Silvestru Şoşoacă. Mai mult, ea a dezvăluit de la ce ar fi pornit, de fapt, tot acest scandal atât în familie cât şi în viaţa politică.

Senatoarea Diana Şoşoacă continuă scandalul cu soţul ei, Silvestru Şoşoacă, împotriva căruia a făcut o serie de acuzații grave. Mai mult, aceasta a obținut şi un ordin de protecție provizoriu pentru ea şi fiica ei, în vârstă de 11 ani, despre care spune că ar fi avut mult de suferit pe parte emoțională.

La ieșirea de la Poliţie, senatoarea Diana Şoşoacă a dezvăluit detaliile care ar fi dat startul acestui scandal.

"Domnul Șoșoacă, la televiziunile dvs a făcut afirmații defăimătoare fără să vă aducă probe. S-a emis un ordin provizoriu de protecție pentru acte de violență, pentru abuz psiho-emoțional, social, spiritual, cibernetic, evident și de violență fizică asupra mea și asupra fetiței mele. Tocmai pentru că a menționat acest lucru că am probleme psihice, el trebuia să depună dovezi.(...), a spus Diana Şoşoacă, care acuză televiziunile care nu i-au dat drept la replică în acelaşi mod aşa cum au făcut cu soţul ei.

Mai mult, senatoarea acuză că în spatele acestor denigrări publice ar fi oameni potenți financiar care ar fi dat bani pentru ca adevărul să nu fie prezentat de ambele părți.

"În spatele lui sunt oameni potenți financiar. Fiica mea este foarte speriată, ne urmărește"

"Nu am luat în viața mea medicamente, nu am nicio problemă psihică, nu am fost niciodată internată. În schimb, dânsul m-a amenințat că dacă nu-mi dau demisia din funcția de senator va face în așa fel încât să mă facă de rușine în toată țara pentru că în spatele lui sunt oameni potenți financiar.

Da, a lovit-o și pe fiica mea și este foarte speriată, ne urmărește, vine în fața blocului. Deci eu nu sufăr de nicio boală psihică și, atenție, astfel de aserțiuni, trebuiau să îi spună cei din spatele lui că, se plătește pentru așa ceva.

Mai mult, m-a amenințat că va face în așa fel încât să fiu internată la un spital de nebuni și să-mi ia copilul de lângă mine. Ori, în acest caz eu nu puteam decât să reacționez printr-un ordin de protecție, să cer un ordin de protecție. Sunt depuse toate probele. Dacă n-aș fi avut probe, nu s-ar fi emis niciodată un ordin de protecție provizoriu. Să știți că se obțin foarte greu.

Deci cine mai face astfel și mai ales și dânsul și prietenii săi care sunt instigați la ură împotriva mea, la hărțuire, la discriminare. Uitați-vă ce este pe contul său de Facebook, toate acele lucruri și toate defăimările pe care le face la televiziuni... normal e ca prezentatorul este obligat să ceară dovezi.(...)

Este inacceptabil să discriminați un om, să acceptați acte de grobianism,de insulte, de injurii. Efectiv imaginea mea este făcută praf de un om care are grave derapaje de la normalitate. E patriarhul partidului cel mai bun organizator din țară de partide. Ce partid a organizat? Nici măcar SOS România. Ce a înființat el când el n-are un ban de 5 ani?... Este întreținut de mine. Despre ce vorbim? I-am crescut copilul, l-am scos din glodul în care era și l-am făcut om de București. De ce n-a depus plângere dacă l-am amenințat. Până la urmă eu am depus plângere și am depus dovezi", a mai spus Diana Şoşoacă.

"Da, există amanta lui cu care s-a şi afișat. Eu muncesc 24 de ore, nici pensia alimentară nu o plăteşte"

În continuare senatoarea a oferit detalii despre momentele care ar fi amplificat acest conflict atât în familie cât şi în viaţa politică.

"În lupta aceasta anti sistem nu pot să periclitez stabilitatea luptei și a partidului. Eu efectiv am suportat cât am putut până când el a ales să facă circul acesta pe toate televiziunile pentru că își dorește să fie candidat la prezidențiale. Deci omul și-a făcut și o pagină, primul domn al țării. Îmi spunea că poate ar trebui să fie numit, dacă ajungem la guvernare, îmi făceam și cruce, ministru al Internelor ca să distrugă toți polițiștii și jandarmii, pentru că dacă o să observați, la toate meeting-urile trebuia să-l țină oamenii ca să nu sară, să se ia la bătaie cu polițiștii și jandarmii.

Are o ură cumplită pe ei, are o ură pe femei, este un misogin total. Da, există amanta lui, bineînțeles cu care s-a și afișat, evident. Deci eu nu am amant, nimic, ar fi culmea. Deci mă scuzați, eu muncesc aproape 24 din 24, am copiii... eu trebuie că ajung acasă, fac mâncare, vorbesc cu fetița mea, îi verific temele, el nu-și vede copilul, nici pensia alimentară nu-i plătește copilului. Eu îi plăteam pensia alimentară", a spus Diana Şoşoacă la ieșirea din secţia de Poliţie.