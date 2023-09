Dorian Popa, noi detalii din afacerile cu milionarul Călin Donca: "Că am fost sau nu un gușter nici măcar nu știu"

Dorian Popa se numără printre cei care au făcut afaceri cu Călin Donca, milionarul acuzat de evaziune. Artistul a adus noi clarificări privind investițiile făcute în parcul fotovoltaic, dar şi ce informaţii are de la ceilalți investitori privind acest caz controversat.

Călin Donca, milionarul din Brașov, cunoscut pentru afacerile în domeniul energiei, dar și în agricultură, ar fi înșelat mai multe persoane care au investit în proiectele lui, printre care și Dorian Popa.

Artistul a dezvăluit la Antena 3 CNN cum a ajuns să-l cunoască pe Călin Donca, acum cercetat pentru evaziune fiscală, dar şi ce investiții a făcut în parcul fotovoltaic promovat de acesta.

"Sunt două diferențe pe care trebuie să le marchez. Trebuie să fiu sincer. În primul rând am fost contactat de soția domnului Călin, care îmi spune că nu este adevărat ce se întâmplă, însă chiar nu mai știu ce să mai cred.

Între timp am făcut un grup pe WhatsApp cu toţi cei 30-40 de investitori. Am aflat acum cu stupoare că sunt unii oameni care au încasat de la firmele lui Călin. (...)

Deocamdată nu ştim ce se întâmplă acolo. Singurul lucru care pe mine m-a băgat un pic în starea de alertă a fost prelungirea arestului de la 24 de ore la 29 de zile. Ceea ce mă face să cred totuși că există oarecare dovezi. Înțeleg că parcurile fotovoltaice nu sunt incluse în acuzațiile ce-i sunt aduse domnului. Însă problema ce mă frământă în mod direct este că și dacă ar fi chestii din trecutul dânsului se pot răsfrânge și asupra afacerilor contemporane, şi nu ne place situaţia şi nu putem să stăm deloc relaxați sau liniștiți.

"Am investit 24.000 euro, dar vă pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase"

Eu am plătit panourile de pe casa mea, moment în care l-am cunoscut pe Călin. Eu îmi doream să spun panouri fotovoltaice pe casă în momentul în care au explodat prețurile la curent. L-am contactat. Am cunoscut un om dezinvolt, cu vorbele la el. Că am fost sau nu un gușter nici măcar nu știu deocamdată, pentru că încă nu s-a dovedit nimic. Suntem doar într-o stare de alertă, întrucât nu avem nicio informație.

Restul investiției a fost achiziția unei bucățele de parc fotovoltaic. Am investit 24.000 euro, dar vă pot spune că sunt oameni care au investit sume sănătoase", a spus Dorian Popa la Antena 3 CNN.

Referitor la afacerile lui Călin Donca cu criptomonede, artistul a declarat că nu crede în acest fenomen şi nu a făcut nicio investiție.

"Eu nu cred în acest fenomen și am căutat să mă feresc cât s-a putut de această criptomonedă. Mă depășește pe mine personal. Poate alții înțeleg, poate alții își doresc și utilizează. La un moment dat am tranzacționat și eu niște bitcoin şi mi-am dat seama că nu este de mine. Nu mă pricep, nu mă interesează", a mai spus Dorian Popa.