Emil Boc îl susține pe Florin Cîțu: "Nimeni și nimic nu poate nega dreptul premierului de a evalua un ministru și de a propune remanierea"

"Nu poți să conduci o echipa guvernamentală dacă nu recunoști dreptul suveran al premierului de a schimba, din mers, un membru, atunci când consideră.", apreciază primarul Clujului, Emil Boc.

"Premierul azi a ieșit, a explicat motivele pentru care remaniaza, și mergem mai departe. Eu resping această conotație financiară legată de schimbarea ministrului Finanțelor.

Domnul ministru Nazare nu susține niciun candidat. Nici pe domnul Orban, nici pe domnul Cîțu. Nu aceasta a fost la baza remanierii ministrului Finanțelor, ci pur și simplu performanța.

Există o nemulțumire profundă în rândul primarilor PNL cu privire la faptul că, în decursul timpului, când au fost guverne PSD, au fost excluși de la sursele de finanțare din partea Guvernului. Toți primarii din această țară, dacă vor avea lucruri de finalizat, toți vor primi bani că aceste lucrări să fie finalizate. Acesta este mesajul premierului.", a adăugat acesta

Florin Cîțu: ”Alexandru Nazare a avut posibilitatea să își dea demisia, dar a preferat să fie remaniat!”

Premierul Florin Cîțu susține că ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut posibilitatea să își dea demisia din funcție, însă a refuzat acest lucru, preferând să fie remaniat.

„Am fost informat că nu vrea să-și dea demisia și preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției, am transmis domnului Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministrul al Finanțelor.

De asemenea, am trimis și propunerea de ministru interimar, ca acela să fiu eu.

Repet! Domnul ministru Nazare a avut posibilitatea de a-și da demisia, dar a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați de marți după amiaza, și încă o discuție cu aceștia în această dimineață!”, a declarat premierul Florin Cîțu.

”În ceea ce privește motivele, am făcut o evaluare la șase luni de zile, sunt mai multe lucruri, dar, pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanțelor.

Decizia am luat-o după ce am făcut o analiză pe care am făcut-o la șase luni de zile. Ceea ce am spus este că avem proiecte întârziate la ministerul Finanțelor, proiecte importante pentru a atrage fonduri europene, cât și pentru eliminarea evaziunii fiscale. Din păcate, acolo sunt cele mai multe proiecte întârziate”, a adăugat el.

”Eu sunt propunerea de interimar. În propunerea de revocare, am propus ca interimar să preiau portofoliul Ministerului Finanțelor.

În acest moment nu avem nicio propunere pentru funcția de ministrul al Finanțelor. Mă voi asigura că toate proiectele care sunt întârziate vor fi repornite și vom corecta câteva dintre greșeli, imediat”, a concluzionat premierul, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

