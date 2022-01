Florin Cîţu, soluţii pentru a ajuta românii cu plata facturilor la energie şi gaze

Întrebat dacă le recomandă românilor să-şi plătească facturile la energie şi gaze, Florin Cîţu, președintele Senatului și al Partidului Național Liberal, a spus

„Trebuie să fim foarte atenți pentru că nu există un cadru legal şi nu a fost trecută nicio Ordonanță de Urgenţă care să le permită românilor să nu plătească facturile şi să nu aibă penalități.

Eu sper să vină cu un cadru legal pentru că această afirmaţie nu este susținută de un cadru legal şi atunci îi îndemnăm pe români să încalce legea şi nu este normal", a spus Florin Cîţu făcând referire la afirmaţia premierului Nicolae Ciucă care a spus că la facturile mari venite consumatorilor nu se vor aplica penalități şi urmează să se facă analiza, pentru a se vedea care sunt furnizorii care au încălcat legea, facturile urmând a fi refăcute.

Florin Cîţu, soluţii pentru plata facturilor la energie şi gaze

„Vă aduc aminte de situaţia cu rata la bancă. Când am amânat pentru un an de zile ca românii să nu plătească rata la bancă întâi am venit cu un cadru legal, l-am prezentat şi am spus: de acum puteţi să mergeți la bancă să semnați ca să fie contractul, ca să fie amânată rata un an de zile, nu înainte.

„Există un model de cadru legal care a fost aplicat în starea de urgenţă"

Dacă puneam înainte băncile erau îndreptățite să calculeze penalități şi intrau în altă situaţie. Deci trebuie să fim foarte atenți aici. Dacă Executivul vine cu un cadru legal cu o Ordonanță de Urgența care spune că se interzice debranșarea, pentru că a fost făcută în starea de urgenţă, sau nu se plătesc penalități la facturi nu ştiu câte luni de zile sau permitem facturilor să fie plătite până în septembrie, pentru că asta este iar o soluţie pe care am putea să o facem după ce avem compensare şi aşa mai departe.

„Sunt soluţii, dar ele trebuie să fie agreate în coaliţie pentru că nu sunt cuprinse în programul de guvernare"

Şi dacă există oameni care mai au probleme să le permitem să plătească facturile pe o perioadă mai lungă de timp. Consumul este mai mic vara decât iarna. Sunt soluţii dar ele trebuie să fie agreate în coaliţie. Vom avea discuții în perioada următoare pentru că este o măsură care vine în afara programului de guvernare.

„Nu trebuie să aruncăm în piaţă soluţii fără finanțare"

Aş vrea să nu mai aruncăm pe piaţă tot felul de soluţii care au un impact mare asupra bugetului fără să venim şi cu soluţii de finanțare", a spus Florin Cîţu la emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3.

