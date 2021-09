George Simion: "Eu am promis românilor că îl vom da jos pe Florin Cîțu și nu mă cantonez într-un punct sau într-o virgulă"

George Simion a reiterat poziția partidului pe care îl conduce şi a anunţat că este gata pentru a-l face pe Florin Cîţu să ocupe funcţia de fost premier al României. Mai mult, liderul AUR a spus că nu intenționează să se alieze cu vreun partid politic.

AUR nu se aliază nici acum şi niciodată cu URS PLUS. Suntem pe poziții ideologice total diferite. Noi avem semnăturile de miercuri din prima zi de sesiune parlamentară. Dacă cei de la USR PLUS sunt pregătiți să depună moțiunea pe care am pregătit-o îi așteptăm și în seara asta și mâine dimineață când vor ei să facă pasul, la fel cum îi așteptăm și pe cei de la PSD. Este momentul să facem cu adevărat opoziție și să îl dăm jos pe Cîțu.

"Eu am promis românilor că îl vom da jos pe Florin Cîțu"

Nu îi mai dorim pe cei de la USR într-o viitoare configurație parlamentară și acest lucru trebuie clar spus.

Eu am promis românilor că îl vom da jos pe Florin Cîțu și nu mă cantonez într-un punct sau într-o virgulă. Trebuie să îl dăm jos pe Florin Cîţu prin votul parlamentarilor aleși democratic în decembrie 2020.

Noi avem strânse peste 120 de semnături. Eu sunt gata", a spus George Simion, co-preşedinte AUR la emisiunea "În faţa Naţiunii" de la Antena 3.

