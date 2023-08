Goran Bregovic, acuzat că a susţinut agresiunea Rusiei asupra Ucrainei: "Să dansezi sub muzica lui Goran Bregovic astăzi, este cum ai dansa pe mormintele tuturor ucrainenilor"

Goran Bregovic, cunoscutul interpret sârb, nu a putut participa la un festival din Republica Moldova, după ce nu a fost lăsat să intre în ţară.

“Dragii mei prieteni moldoveni! Îmi cer scuze profund pentru că nu am putut cânta astăzi la Festivalul de muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Republica Moldova prin aeroportul din Chișinău, fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am avut niciodată dificultăți nicăieri”, este mesajul lui Goran Bregovic pentru fani.

Deși în mesajul transmis moldovenilor el susține că nu a întâmpinat probleme în alte părți, artistul are interdicție de a intra în Ucraina și în Polonia.

Sârbul este un susținător deschis al invaziei ruse din Ucraina. A lăudat în mod deschis ocuparea Crimeei în 2014, a concertat în Sevastopolul ocupat, iar anul trecut, în plin război al Rusiei în Ucraina a cântat la Moscova, fiind aclamat la scenă deschisă atunci când a interpretat piesa Kalașnikov.

Chiar dacă autorităţile de la Chişinău nu au oferit nicio explicaţie oficială, vicepremierul Republicii Moldova, Dumitru Alaiba, a scris, pe pagina sa de Facebook, că lui Bregovic i s-a interzis accesul în ţară.

“Lui Bregovic i-a fost interzisă intrarea în țară.

Eu la aceste cuvinte de la Natalia Garbu nu am ce adăuga: `Să dansezi sub muzica lui Goran Bregovic astăzi, este cum ai dansa pe mormintele tuturor ucrainenilor, care au murit în urma agresiunii rusești. Desculț, vesel și fără coloană vertebrală, fără poziție și părere`”, a precizat Dumitru Alaiba.