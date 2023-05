Interviu exclusiv cu ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr: "România va avea avioane de luptă F-35"

Angel Tîlvăr, ministrul Apărării Naţionale, a vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre înzestrarea Armatei Române. Ministrul a anunţat că armata va deţine submarine franceze Scorpene, dar şi avioane de luptă F-35.

Armata Română are în derulare mai multe programe mari de înzestrare, cu atât mai mult cu cât ne aflăm la graniţa unei ţări aflate într-un plin război ilegal demarat de Rusia.

"Suntem interesaţi ca Armata Română să aibă cele mai bune capabilităţi care să îi permită să îşi exercite atribuţiile şi să ducă la bun sfârşit misiunile încredinţate. Vreau să încep prin a sublinia faptul că a fost important, în ultimii şase ani, am avut 2% din PIB pentru apărare, iar eu consider că nu a fost o cheltuială, ci o investiţie pentru că, iată, contextul de securitate în care ne aflăm, ne găseşte totuşi cu capabilităţi care, din punct de vedere tehnologic, sunt de vârf şi a contat faptul că atât Parlamentul, cât şi societatea românească a înţeles aceste nevoi şi le-a susţinut. Totodată, avem proiecte pe care le iniţiem, proiecte pe care le derulăm, proiecte a căror procedură de achiziţie este în curs de elaborare, motiv pentru care am un anumit optimism în ceea ce priveşte felul în care vom reuşi să ne ducem la îndeplinire sarcinile pe care ni le-am asumat", a declarat Angel Tîlvăr, ministrul Apărării.

Ministrul Apărării a mai explicat că s-a primit aprobare pentru numeroase proiecte de achiziţii, printre care şi un submarin din clasa Scorpene în valoare de două miliarde de euro.

"Vreau să încep prin a mulţumi colegilor din Parlamentul României pentru că, iată, ieri, am reuşit să obţinem aprobarea, pentru că aşa cum ştiţi foarte bine, pentru achiziţii care depăşesc 100 de milioane, statul român a prevăzut proceduri clare, una din ele fiind aprobarea prealabilă a Parlamentului. Ieri, am primit aprobare pentru tancul principal de luptă, care are o valoare estimată de aproximativ un miliard de euro, pentru vânătorul de mine din clasa Sandown care are o valoare de aproximativ 150 de milioane, pentru submarinul din clasa Scorpene, cu o valoare de 2 miliarde de euro, şi modernizarea navei purtătoare de rachete extrem de necesară Foţelor Navale.

Totodată, de la începutul anului, am obţinut aprobarea prealabilă pentru sistemul integrat de arme necesar Forţelor Terestre, maşini de luptă a infanteriei pe şenile - MLI, care are o valoare de aproximativ 3 miliarde, sistemul de obuzier calibrul 155, calibru NATO, care ne este extrem de util, pentru rachete de tip aer-aer, deci muniţie pentru F-16 cu rază medie de acţiune şi cu rază lungă de acţiune şi dirijate prin infraroşu. Deci, de la începutul anului avem aprobare pentru aceste proiecte", a mai declarat ministrul.

Ministrul Apărării: "În 2029 sau 20230, România va avea avioane de luptă F-35"

"Vreau să spun că, ieri, avioanele MiG-21 Lancer au zburat pentru ultima oară. Am fost la baza 86 şi am onorat pe cei care de-a lungul vremii au servit pe acest echipament şi putem spune că de la acest moment înainte Armata României are avioane F-16, va avea în continuare, pe lângă ceea ce avem achiziţionat deja, încă 8 sau 10 aparate, urmând ca anul viitor şi în următorii ani să putem să achiziţionăm un număr suficient care să ne permită să efectuăm misiunile încredinţate.

Pe de altă parte, F-35, care este conceptul de vârf la ora actuală pe plan mondial, a primit din partea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării verde pentru derulare, iar acum, colegii mei din cadrul Ministerului Apărării, din cadrul Direcţiei Generale de Armamente evaluează felul în care putem integra această capabilitate extraordinară pentru că avem interesul ca şi industria din România să fie implicată în programele de înzestrare. Ne dorim acest lucru pentru că ne situează undeva în vârful lanţului trofic din punct de vedere al înzestrării cu o astfel de capabilitate.

Avem situaţii care ne trimit la 2029, alte situaţii care ne trimit la 2030, în general eu evit să dau date foarte clare pentru că evit şi să nu mă ţin de cuvânt. Dar acesta este intervalul pe care mi-l permit să îl aduc în discuţie pentru că, în discuţiile pe care le-am avut cu principalii mei colaboratori şi cu şeful Statutului Major al Forţelor Aeriene, acesta a fost anul care s-a părut potrivit pentru a fi menţionat ca an în care vor putea fi operaţionale", a explicat ministrul Angel Tîlvăr.