Ludovic Orban și-a depus candidatura pentru șefia PNL: ”Am ca obiectiv să refac prestigiul partidului”

”Vreau să afirm din capul locului, că odată cu începutul oficial al campaniei de promovare a moțiunii pe care o susțin, am ca obiectiv să încep procesul de recâștigare a încrederii românilor în PNL.

Am ca obiectiv să refac prestigiul PNL. Am ca obiectiv să creștem performața guvernamentală. Am ca obiectiv să asigurăm coeziunea în coaliția de guvernare și capacitatea de a pune în practică programul de guvernare.

PNL este total diferit față de cum a arătat, din păcate, în ultimele două-trei luni. PNL are membri de calitate, oameni cu prestigiu profesional, oameni de caracter, oameni care sunt apreciați în comunitate, oameni care își respectă cuvântul, oameni consecvenți, oameni care sunt cu adevărat reprezentanți de seamă ai PNL.

PNL este un partid care, deși susține constant modernizarea, dezvoltarea, respinge toate curentele neomarxist-progresiste, care în ultima vreme își fac loc, pe nevăzute, în mințile unora dintre români”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul Florin Cîțu și Ludovic Orban vor continua să meargă în teritoriu, până când va avea loc Congresul PNL, de pe data de 25 septembrie, pentru a convinge cât mai mulți oameni să îi susțină în această luptă pentru șefia PNL.

