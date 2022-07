Ministrul Mediului, despre cererea UE de reducere a consumului de gaze: "România n-o să aibă probleme"

Tanczos Barna a explicat cum va face faţă România cererii Uniunii Europene de reducere a consumului de gaze, în contextul pactului climatic dar şi al războiului de la graniţă.

"Reducerea cu 15% a consumului de gaz sau de electricitate sau consumul de resurse în general, cred că s-ar putea realiza aproape în integralitate dacă am fi mai atenți, dacă am fi mai chibzuiți și dacă nu am avea risipă.

Cu siguranță, indiferent dacă vorbim de electricitate, de gaz, de lemnul de foc, cu un pic de atenție, cu un pic de conștientizare a importanței reducerii consumului, putem ajunge la 5-10 % fără nicio problemă.", a spus ministrul Mediului.

În ceea ce priveşte o temeperatură maximă stabilită oficial, Tanczos Barna şi-a exprimat scepticismul cu privire la posibilitatea de implementare a unei asemenea măsuri.

"Există riscul ca aceste reduceri să fie forțate prin lipsa de resursă"

"Când ajungem să discutăm de temperaturi stabilite prin acte normative în birouri și în case, lucrurile se complică, pentru că este greu de crezut că poate fi controlat. E greu de crezut că poate fi implementat. De aceea, la nivelul Uniunii Europene, momentan, se face apel la o analiză și chibzuință și o reducere a consumului, mai mult pe voluntariat.

Dar, din păcate, există riscul ca aceste reduceri să fie forțate prin lipsa de resursă, pentru că se poate ajunge în situația invocată și de doamna președinte de a nu avea suficientă resursă de gaz.

România n-o să aibă probleme. România are o situație foarte stabilă în ceea ce privește depozitele de gaz. Evoluția este încurajatoare zi de zi, este monitorizată inclusiv la nivelul domnului prim-ministru. Zi de zi cantitățile care se se depozitează suplimentar sunt monitorizate., a asigurat ministrul Mediului.

Tanczos Barna a mai subliniat că nu este încântat de perspectiva folosirii cărbunelui în producerea de energie electrică şi revenirea pe o traiectorie deja uitată, cum a fost cazul Germaniei.

În lumina recentelor alerte climatice, "altă soluție nu există decât reducerea consumului de resurse fosile și producerea energiei din energie regenerabilă", a mai subliniat ministrul.

Sobele pe lemn vor funcţiona în continuare în România

Tanczos Barna a dat asigurări că românii care se încălzesc cu lemne nu vor avea probleme, în sensul că vorbim de o energie fosilă regenerabilă, care nu va fi eliminată curând.

"În ceea ce privește lemnul de foc, nu cred că vor fi probleme nici la nivelul Uniunii Euro-Europene. Este practic ultima sursă fosilă care va fi eliminată, pentru că este într-un fel regenerabilă. Este o resursă care crește an de an și poate fi folosită an de an.", a subliniat ministrul Mediului.