Momentul în care Vladimir Putin votează din biroul său de la Kremlin, la alegerile prezidențiale din Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a votat vineri prin sistemul electronic.

Imaginile video distribuite de Kremlin îl arată pe liderul rus votând la un computer din biroul său și salutând apoi în fața camerei de luat vederi.

Anterior în cursul zilei, Putin acuzase Ucraina că încearcă să perturbe acest scrutin prin bombardamente şi tentative de incursiuni pe teritoriul rus la care au participat aproximativ 2.500 de combatanţi veniţi dinspre teritoriul ucrainean, el promiţând că aceste atacuri nu vor rămâne nepedepsite.

"Cu obiectivul de a perturba alegerile, de a teroriza oamenii, în mai multe regiuni de graniţă cu Ucraina regimul neonazist de la Kiev a planificat şi încearcă să execute acţiuni militare demonstrative", a spus Putin în timp ce prezida prin videoconferinţă o şedinţă a Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse.

"Aceste lovituri inamice nu vor rămâne nepedepsite", a promis preşedintele rus, vizibil furios. "Circa 95% dintre rachetele şi proiectilele inamicului au fost distruse de apărarea antiaeriană. Totuşi, din păcate avem victime civile", a continuat el.

Putin a vorbit de asemenea despre patru incursiuni terestre pe teritoriul rus la graniţa ucraineană în regiunea Belgorod şi una în regiunea Kursk, la care au participat circa 2.500 de combatanţi echipaţi de asemenea cu arme grele, printre care 35 de tancuri şi 40 de vehicule blindate.

Deși opțiunile sunt limitate, iar câștigătorul este cunoscut, oamenii spun că se așteaptă ca votul să le îmbunătățească viața.

Printre cei care au votat dis-de-dimineață se numără și ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, dar și Șeful Statului Major, Valeriu Gherasimov.

Primii care au mers la vot au fost pensionarii din Orientul extrem rus, care nu s-au ferit să spună că îl susțin pe Vladimir Putin.

În urma alegerilor care se vor încheia pe 17 martie, Vladimir Putin va fi cel mai probabil reales președinte al Federației Ruse pentru șase ani.

Au apărut informații potrivit cărora, în anumite secții de votare au fost distribuie pixuri cu o cerneală care dispare, astfel încât buletinul să poată fi modificat după.

Putin voted in the presidential elections and waved his hand! ??❤️ pic.twitter.com/KINiocoGzy