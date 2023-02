Nicolae Ciucă, despre rotativa premierilor: "Nu este vorba nici de PSD, nici de PNL. Este vorba de Guvernul României"

Președintele PNL Nicolae Ciucă a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre rotativa guvernamentală. Iată concluziile.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat că își va depune mandatul și va proceda la acordul pe care l-a avut cu PSD pentru rocada guvernamentală, dar că nu este convins că rotativa guvernamentală se va realiza pe 25 mai pentru că este sărbătoare.

În acest context, Nicolae Ciucă a spus că responsabilitatea, în aceste funcții temporare, este să se demonstreze că pe politicieni îi preocupă problemele românilor, că aceștia au pe agenda de lucru a guvernului subiecte de interes național.

„La început, când am preluat guvernarea se spunea că o să reziste și guvernul ăsta 3-4 luni de zile. Iată suntem la un an și 3 luni și în continuare ne ținem de angajament și de acest lucru vorbesc și în partid și oriunde am ocazia, pentru că este foarte important.

Stabilitatea politică a fost cea care ne-a garantat credibilitatea în fața investitorilor, în fața partenerilor. Este o chestiune de responsabilitate a noastră. Aici nu e vorba de Ciucă, de Marcel Ciolacu, nu este vorba nici despre PSD, nici despre PNL. Este vorba de Guvernul României. Nu putem să ne permitem să ne jucăm cu stabilitatea țării”, a spus Nicolae Ciucă, la Antena 3 CNN.

"Voi depune mandatul și voi proceda pe acordul pe care l-am avut"

„Schimbarea se va produce, toată lumea vorbește de 25 mai, iar 25 mai este ziua Înălțării și Ziua Eroilor. Nu trebuie să rămânem ca o astfel de zi să fie acoperită de un eveniment politic.

Și atunci așa cum am primit mandatul de la domnul președinte, la momentul oportun voi depune mandatul și voi proceda pe acordul pe care l-am avut pe rocada la guvernare”, a mai precizat Nicolae Ciucă.

Întrebat apoi dacă PNL îl va vota pe Marce Ciolacu în funcția de premier, Nicolae Ciucă a spus că „toate deciziile le-am luat în partid. Atunci când am constituit coaliția am luat decizia în partid, decizia a în partid este să continuăm coaliția și cu Marcel Ciolacu pe scaunul de premier, PNL va vota guvernul din care face parte. Nu este vorba nici de Ciucă, nici de Ciolacu, aici este vorba de ce facem pentru țara noastră”.