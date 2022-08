Paul Tiberiu Iordache, campion european şi mondial la karate. Studiază la Sorbona și câștigă competiție după competiție

"Am obținut o medalie de locul 3 când aveam vârsta de 10 ani la un Campionat Mondial în Franța și de atunci practic a început cariera mea de sportiv de performanță. Nu am ținut exact numărul medaliilor, dar am un sertar dacă nu chiar două sertare pline", a spus Tiberiu.

Deși este dublu legitimat, selecționat și de către lotul francez, a ales să poarte cu mândrie steagul României.

"Am reușit să fiu selectat în lotul Franței pentru un Campionat European care avea loc în aceeași perioadă cu campionatul la care am fost luna trecută și am ales evident să concurez pentru România", a spus el.

Paul Tiberiu Iordache este student la Sorbona

Studiază informatică și mecanică. Performanțele din sport merg mână în mână cu rezultatele excepționale pe care le are la facultate. Câștigă competiție după competiție și are planuri mari pentru viitor și în domeniul științei.

A renunțat de multe ori la lucrurile firești vârstei lui, însă nu le consideră sacrificii.

Vrea să urce România pe podium de fiecare dată când va avea ocazia.