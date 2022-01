Povestea dramatică a pensionarilor care îndură frigul şi au facturi uriaşe la gaze: "Am 17 grade în casă, cu atât trăim. Nu mai cheltuim nimic, așteptam să vedem cum ne loveşte şi curentul"

Bolnavi şi fără nicio speranța, unii chiar la un pas de suicid pensionarii României se simt batjocoriți şi loviți de autorităţile care i-au îngenunchiat cu sumele uriașe la gaze şi curent.

Mulţi au renunţat la mâncare, alţii însură frigul şi boala care acum cu amenințarea pandemiei este şi mai nemiloasă.

Doina Diliţă, este unul din pensionarii care au primit facturi cu sume duble la gaze şi care spun că aşteaptă cu groază şi factura la curent.

"Am primit pe luna decembrie pentru 313 metri cubi să plătesc 1.200 de lei. Am o pensie de 1.800 de lei acum cu mărirea. Îmi apare o plafonare pe factură. Deci de la 1.900 cât este factura am primit o plafonare de aproximativ 700 de lei. Am o casă veche făcută de părinţii mamei mele din 1930. Am renovat-o. În luna decembrie ne-a fost frig în casă de 300 de metri cubi de gaz.

"Am în casă 17 grade, cu atât trăim. Nu mai cheltuim nimic, așteptam să vedem cum ne loveşte şi curentul"

Am în casă 17 grade, cu atât trăim. Nu ştiu cum să explic. Cred că sunt mulţi furnizori în ţara asta şi fiecare îţi bagă porția de aer în gaz, pentru că atunci când dăm drumul la aragaz flacăra este roşie. Noi plătim şi posturile lor şi cheltuielile lor şi tot noi tragem ponoasele. E corect aşa?

În lunile geroase când ajungeam la 20 şi ceva de grade veneau 600-700 lei. Acum când am avut şi temperaturi de plus în decembrie factura este dublă şi în casă este rece.

"Dacă nu ne omoară COVID-ul de afară ne omoară frigul din case"

Cu ce rămânem trebuie să plătim şi curentul. Încă nu a venit factura. Încă strângem punga nu mai cheltuim pe nimic să vedem cu ce ne lovesc şi cei de la curent. Şi acolo ne-au băgat şi certificate verzi şi tot felul de dări şi noi le plătim.

Pentru ce? Ne spune domnul ministru că el nu ar plăti. Păi, el îţi permite! Noi nu ne permitem să nu plătim. Dacă a trecut o lună şi nu ai plătit vine imediat şi îţi ia contorul. Dacă nu ne omoară COVID-ul de afară ne omoară frigul din case", a spus pensionara Doina Diliţă la emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3.

