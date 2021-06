Prefectul Capitalei, despre șobolanii din centrul Bucureștiului: Va mai dura câteva luni până când lucrurile vor intra în normal

"Știu de problema respectivă. Din cauza nefinantarii uneia dintre companiile municipale, s-a ajuns în această situație, pentru că a intervenit o întârziere de câteva luni în programul de deratizare și dezinsecție. Știu că programul de deratizare a început în jur de 7 iunie, și există un plan foarte clar, dar fiind întârzierea inițială, va mai dura câteva luni până când lucrurile vor intra în normal.", a declarat Alin Stoica, joi, la Antena 3.

"Eu țin legătura cu reprezentanții firmei de deratizare. Știu că programul pe care îl au în desfășurare este eficient și am încredere că se va rezolva problema în timp destul de scurt. Dar in momentul acesta este o problema.

În acest moment se acționează și vom urmări. Țin legătura și cu DSP și cu DSV. Dacă apar probleme deosebite, Prefectura va fi informată imediat. Nu am informații că DSP nu și-ar face treaba. O situație izolată nu cred ca este de competența DSP. Mai degrabă de competența firmelor de deratizare."

O familie din centrul Bucureștiului s-a trezit cu un șobolan uriaș în pat

O familie din Capitală s-a trezit dimineaţa în pat cu un şobolan de mărimea unei sticle de apă de doi litri. Animalul a ajuns la etajul 1 şi a intrat pe geamul deschis.

Femeia este la spital, în stare de şoc. Vecinii spun că din cauza gunoaielor neridicate la timp, şobolanii şi-au făcut galerii peste tot. Blocul se află pe Calea Dorobanţi, la o distanţă mică de Palatul Victoria.

"Am văzut un şobolan mare, cât o sticlă de plastic. Și am văzut că a coborât de pe veioză jos, într-o secundă am luat pătura de pe pat şi am pus pe el şi l-am aruncat pe geam. A fost o spaimă foarte mare, ne-am speriat foarte tare, soţia a început să ţipe foarte tare!

Soţia este terminată. E în stare de şoc", a povestit locatarul.

Acesta mărturisește că niciodată nu s-a gândit că e posibil un astfel de incident.

"Niciodată, niciodată! Pot să vă garantez 100%! Niciodată! În spatele blocului, am văzut foarte mult gunoi şi erau câţiva şoareci pe ele. O să vină o societate să vină să ia măsuri să punem plasă la geamuri, deci nu îmi vine să cred prin ce am trecut!

Nu se poate aşa ceva! E indmisibil! Domnul primar al Capitalei trebuie să ia măsuri, să se pună în locul nostru, să gândească că nu se poate aşa ceva! Să intre şobolanii peste noi în casă e inadmisibil aşa ceva! Vă rog, să mă credeţi din tot sufletul meu! N-aş vrea să treacă domnul primar!

Prin spatele blocurilor e dezastru! Nu vă spun ce mizerie şi ce miros.Domnul primar ar trebui să vină să vadă cu ochii dânsului ce trăim, ce momente!", a mai spus acesta.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal