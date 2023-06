"Nu se poate suspenda așa o grevă, cu pumnul în gură" | Revolta profesorilor care vor să continue protestele

"Suntem atât de dezamăgiți și frustrați. Este un mod dictatorial în care greva s-a încheiat, din punctul nostru de vedere, pentru că a fost fără acordul nostru", a spus un cadru didactic nemulțumit de felul în care a fost încheiat protestul.

Liderii din sindicate au ajuns la o înțelegere cu Guvernul, astfel încât au anunțat că vor renunța la proteste și se vor întoarce în clase.

Decizia nu a fost însă pe placul tuturor cadrelor didactice care au venit cu o serie de acuzații la adresa liderilor sindicali.

Întrebată despre această situaţie Irina Orosan, profesor de muzică într-un sindicat afiliat FSLI a spus:

"Noi am fost într-un weekend de foc. Am stat cu ochii pe telefoane și cu ochii pe grupurile de WhatsApp. Am răspuns la toate aceste sondaje care au vizat continuarea grevei, inclusiv link-uri separate de la sindicate și am răspuns în unanimitate nu, nu suntem de acord cu propunerile acestea ale guvernului și dorim continuarea grevei. Am fost surprinși neplăcut de ce s-a întâmplat astăzi.

Suntem atât de dezamăgit și frustrați. Este un mod dictatorial în care greva s-a încheiat, din punctul nostru de vedere, pentru că a fost fără acordul nostru. Nu este posibil ca oamenii să protesteze în țară, iar noi să decidem suspendarea acestei greve.

Este o modalitate de încheiere a grevei și ne-a cam îngrijorat, sincer. Mai ales dacă ne gândim la cei care vin din spate, la copiii noștri, la tânăra generație, pentru ei. Pentru ei vrem să luptăm în continuare.

Sunt niște lucruri pentru că noi nu luptăm doar pentru salarii. Eu știu de când și noi ne-am dat acordul, respectiv am refuzat aceste propuneri, nu i-am dat acordul pentru încetarea și stoparea grevei (...)

Eu cred că la București s-a întâmplat ceva, pentru că pe plan local noi am fost tot timpul informați, iar de fiecare dată când au ieșit domnii Hăncescu și Nistor, nouă ni s-a transmis, evident, același lucru. Au promis că ne vor întreba de fiecare dată și de aceea sunt și mandatați ca să fie o punctul nostru de legătură între Guvern și cancelarii. Ei pentru acest lucru se află acolo. Sunt mandatați ca să fie punctul de veriga de legătură, dacă doriți.

"Nu se poate suspenda așa o grevă cu pumnul în gură"

Dumnealor n-au făcut acest lucru și noi considerăm și din tot ce vedem noi în țară considerăm că la București, undeva ceva s-a întâmplat pe plan local, toată lumea a primit informațiile, am vorbit în mai multe zone a țării, am văzut filmulețe transmise de colegii noștri pe grupurile mari de profesori, cum că făceau live, erau în stradă. Deci nu se poate suspenda așa o grevă cu pumnul în gură. Când spuneam și noi consideram că poate ar trebui să avem încredere, poate încercăm să construim punte, să ajungem totuși la un numitor comun bun.(...)

Deci nu vorbim doar despre salarizare, trebuie să înțeleagă toată lumea acest lucru. Avem probleme grave în sistem, colegi cu cuțitul la cât, colegi care sunt ridiculizați în ultimul hal. Avem nevoie de legi care să ne ra să ne apere și pe noi, și pe copii împotriva violenței în școli", a spus profesor Irina Orosan, profesor de muzică într-un sindicat afiliat FSLI.

"Am fost puși asupra faptului împlinit"

"Noi am fost puși asupra faptului împlinit. Adică doar am auzit cum că greva s-a suspendat și asta a fost tot. În primă fază s-a auzit la televizor, după care s-au transmis mesaje și pe grupurile noastre. Au venit aceste comunicate de la București, au venit redirecționate de către liderii noștri județeni, care au trimis spre noi aceste comunicate, dar nu ne-a consultat nimeni", a spus şi Roxana Dănuță, învățătoare membra unui sindicat afiliat FSLI.