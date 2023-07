Şefii mafiei ruse mor pe capete în războiul din Ucraina 

Mafia rusă a devenit un partener tăcut în efortul de război al Rusiei, un alt indiciu al apropierii între statul rus și lumea interlopă criminală. Analiza jurnalistică arată cum au luptat în război gansteri de rang înalt și, în unele cazuri, au murit în Ucraina.

Membrii influenți din cel puțin 10 bande criminale ruse au murit în război, după cum arată o hartă întocmită de jurnaliști. Printre aceștia se numără infractori care au fost condamnați pentru tâlhărie, extorcare și crimă și, în unele cazuri, ispășeau pedepse cu închisoarea de zeci de ani.

