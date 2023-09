"Sunt mulţi care au impresia că vin eu să le iau locul" | Victor Ponta, dezvăluiri din culisele puterii politice. Detalii despre alegerile din 2024

Victor Ponta, fost premier al României şi consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, a comentat culisele puterii politice. Iată concluziile.

Victor Ponta, fost premier al României şi consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, a comentat situaţia fermierilor români cu cerealele din Ucraina şi ce decizii ar putea lua guvernul pentru a-i sprijini. Apoi a vorbit despre problemele pe care România le are cu deficitul bugetar, subliniind modul în care Executivul ar putea atrage fonduri europene prin îmbunătățirea relațiilor internaţionale cu alte ţări. La final, a dezvăluit dacă ia în calcul să participe la alegerile din 2024. Iată concluziile.

Întrebat cum comentează faptul că la Comisia Europeană s-a decis să nu se mai prelungească acele restricții pentru cerealele ucrainiene, Victor Ponta a spus în calitate de consilier onorific al premierului că

"Eu cred că Guvernul României a procedat corect, cerând prelungirea acestei suspendări și să le explicăm oamenilor de ce. Pentru că cerealele din Ucraina nu trebuie să respecte condițiile din Uniunea Europeană din România sunt evident mai ieftine, sunt modificate genetic, îi scot pe fermierii români de pe piață, ne aglomerează porturile. Știți foarte bine că n-au loc fermierii români.

"Fermierii români trebuie susținuți şi e nevoie de bani dezvoltarea facilităților pe care le folosesc cereale ucrainiene"

Deci, pentru noi, care avem o clasă importantă de fermieri și agricultura e o parte importantă a economiei României, e un cost neașteptat și nedrept. Dacă v-a decide Comisia Europeană cum a decis bine acum șase luni să suspende. Dacă nu va decide atunci, probabil că trebuie să ne dea bani. Pentru că nu suntem noi de vină de ceea ce nu, n-am pornit noi vreun război. Dimpotrivă, noi sprijinim Ucraina, dar e foarte greu să sprijini pe cineva împotriva celor ai tăi. Și în al treilea rând, nu doar bani de despăgubiri pentru fermieri. Ne trebuie bani pentru dezvoltarea facilităților pe care le folosesc cereale ucrainiene.

Povestea cu Bâstroe, știți bine părerea mea. Victor Ponta, nu de consilier. Eu cred că nu trebuiau să sape și să cred că trebuia noi să dezvoltăm Portul Sulina, de exemplu, care e singura cale navigabilă conform tratatelor internaționale. Am văzut că se bagă bani în sfârșit în portul Constanța și bravo că că se face chestia asta. Adică ne dezvoltăm infrastructura, nu să lăsăm infrastructura noastră, care-i vai de capul ei, să o folosească alții. Nu știu, o să vedem rezultatul. Da, asta e părerea mea. Nu știu care e părerea guvernului, știu sigur că Guvernul României, din punctul meu de vedere corect, a solicitat prelungirea acestei decizii.

"În politica internațională nu există chiar așa ajutor pe degeaba există un ajutor pentru interese comune"

E o miză foarte mare, dar, repet, cred că soluția corectă nu e până la urmă că poți să suspenzi, dar nu poți să blochezi la nesfârșit. Da, dacă profiți de perioada asta cât a fost câteva luni și zici Comisia Europeană, dați-mi și mie bani să-mi fac toate drumurile pe care merg acum de 100 de ori mai multe camioane. Dați-mi bani să fac porturile în portul Sulina, repet portul Galați, portul Constanța, dați-mi bani să-i despăgubesc pe fermierii români, să-i fac competitivi după aia, de acord, doamne ferește, nu că nu vrem să ajutăm.

În politica internațională nu există chiar așa ajutor pe degeaba există un ajutor pentru interese comune și până la urmă interesul nostru comun este să nu cadă Ucraina în mâna rușilor. Asta e foarte clar. Dar când e vorba de costuri, costurile trebuie să le suportăm până la urmă toți. Adică nu doar România, Polonia, Slovacia, că noi suntem pe aici. Suntem vecini cu Ucraina, nu știu, Spania, Portugalia, Germania nu sunt vecini cu Ucraina. Nu trec camioanele pe acolo, nu intră cerealele p-acolo. Domnule, dacă suntem toți împreună și toți Uniunea Europeană avem interesul să sprijinim Ucraina şi e corect lucrul ăsta. Atunci ajutați-ne și pe noi, că altfel tot noi, ăștia mai amărâți plătim. Nu e în regulă.

Eu cred că și din punct de vedere politic, într-un fel, asta, asemenea decizii alimentează discursul antieuropean, că e mai ușor să zici: nu vezi mă, ăștia nu interesează de noi, nu vor să ne ajute", a spus Victor Ponta.

"Dacă ni se suspendă banii din PNRR, atunci chiar ne ducem spre faliment"

Întrebat apoi cum vede modul în care Guvernul gestionează problemele din România, mai ales cele privind deficitul bugetar, Victor Ponta a spus:

"Cred că Guvernul României în acest moment are niște probleme pe care le ia pe rând. Prima problemă e asta a deficitului și a găurii ăsteia de 100 de miliarde de euro adunată în câțiva ani. Că asta pot să zic și consilier și neconsilier că 30 de ani, Ceaușescu ne-a lăsat fără datorii și l-am împușcat pentru asta. Timp de 30 de ani deci, până la Guvernul Orban, toate guvernele alea bune, rele ce au fost, s-au împrumutat vreo 50 de miliarde. Domnule, de la Orban încoace ne-a mai împrumutat încă 100.

După aia a venit Cîțu, care acuma luptă, domne, să nu mărim taxele. Dar, tu ai făcut datoria, noi trebuie să plătim. Adică tu ai mâncat și mi-a venit mie chelnerul cu nota? Cum să facem dă tu, Florine, niște bani de la tine? Nu știu. Ia de pe cardul ăla din America pe ceva. Asta cred că e problema cea mai mare. De ce? Că dacă nu o rezolvi și dacă ți se suspendă banii din PNRR, atunci chiar ne ducem spre faliment. Asta-i clar", a mai spus Victor Ponta.

Victor Ponta, despre funcţia de consilier al premierului: "Eu sfătuiesc strict pe zona de politici economice internaționale"

Întrebat apoi care este scopul din punct de vedere politic al funcției de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta a spus:

"Cât dorește premierul sau cât doresc eu, că e prin acordul părților, ca să spun așa.

În al doilea rând, eu am perioada în care am fost premier și în care am făcut câteva lucruri bune și multe lucrurile. Ideea că Guvernul României trebuie să aibă o politică economică internațională, adică să-și urmărească interesele pe plan internațional am pus-o și în practică. Am avut foarte multe vizite economice, am semnat acorduri, am adus investiții importante. Vorbesc de investiții din America, din Germania, din toată lumea. După mine, dl. Ciolacu este al 9-lea premier, vă dați seama, în 8 ani de zile. Uite România n-a dat faliment săraca cu nouă premier în 9 ani. Da, e prima dată de la mine când dl. Ciolacu e și șef de partid și e chiar premier.

Adică nu e o persoană interpusă. Eu sfătuiesc strict pe zona de politici economice internaționale. Adică relațiile României la nivel guvernamental cu alte țări din care pot să vină bani în România. Știți care e realitatea, la ce găuri avem noi, ele se numesc deficite, dar să nu-i derutăm pe oameni. Consumăm cu Guvernul mai mult decât încasăm, importăm mai multă mâncare sau multe alte lucruri decât exportăm. Astea nu poți să le astupi decât în măsura în care convingi niște oameni în afară, care de obicei depind de guvernele lor să vină să bage bani în România.

Orice mare investitor care vine în România și întreabă Guvernul, ambasadorul, domne, ce facem? Venim sau nu venim în România? Rețeta din ultimii ani cu ne împrumutăm, luăm banii, cheltuim și nu rămâne nimic în România. Adică îi luăm și îi dăm pe roșii turcești și cartofi polonezi e reţeta standard.

Eu am fost în locul domnului Ciolacu și știu foarte bine că cineva care mă toacă la cap de 50 de ori pe zi cu 50 de probleme mărunte, mă încurcă. Dacă e ceva ce mi se pare important, îmi permit să-i spun. Dacă nu, nu. Acum însă e o poziție mult mai confortabilă, cea pe care o am, că până la urmă eu am o opinie. Decizia e acolo.

În sfârșit, acum, după 8 ani de zile, e cineva care are puterea de decizie. Până la Ciolacu, fără să supăr pe cineva dinainte, decizia nu era la Palatul Victoria, ori 90% din viața noastră depinde de depinde de Guvern", a mai spus Victor Ponta.

Victor Ponta, despre alegerile din 2024: Sunt mulţi care cred că vin eu să le iau locul

Întrebat apoi dacă ia în calcul participarea la alegerile din 2024, fostul premier a spus:

"Nu, nu candidez. Eu nu sunt candidat de profesie, doar să-mi văd numele pe buletin ca se iau bătaie. Poate să candideze cu șanse, candidatul unui partid puternic, adică PSD, PNL. Partidul din care eu fac parte Pro România e un partid mic. Mai sunt și alte partide din România.

Eu cred că fiecare om politic are o perioadă în care eu, din păcate, după tragedia cu Colectiv și după dosare ș.a.m.d. mi-am consumat o parte bună din viața mea publică cu niște porcării, niște lucruri false. Dar, asta e, fiecare are destinul lui în viață. Nu mă plâng, după cum vedeți și nici n-am nici o vreo nu frustrare. Sunt mulţi care cred că vin eu să le iau locul", a mai spus Victor Ponta la Antena 3 CNN.