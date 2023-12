Mircea Badea: "Am fost în comă când eram mic, m-au trimis acasă de la spital. Sunt un miracol pe picioare"

Mircea Badea a povestit joi seara, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3 CNN, că a fost în comă când era mic, iar medicii l-au trimis acasă de la spital, pentru că nu îi dădeau prea multe şanse.

Cauza ar fi laptele praf. Jurnalistul a făcut această destăinuire după ce a citit un articol în care medicul Vlad Ciurea spunea să mâncăm ce am fost învăţaţi din copilărie.

În articolul respectiv, prof. dr. Vlad Ciurea spune că noi trebuie să mâncăm în special ce am învățat să mâncăm în copilărie, pentru că acele prime elemente se implementează în celulele noastre.

"Eu am mâncat lapte praf, Similac se numea. Şi am intrat în comă. Eu am fost în comă când eram mic. Se vede? Am fost în comă, complet deshidratat.

Practic și acum sunt un miracol pe picioare, în sensul că se presupunea că ... M-au trimis de la spital acasă. "Gata, luați-l că moare".

N-am murit încă. Deci eu de asta zic. Să mâncăm ce-am mâncat în copilărie? Similac. Eu am început cu Similac. E bine? Nu", a povestit MIrcea Badea, joi seara, la emisiunea În gura presei, de la Antena 3 CNN.