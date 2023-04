Depozitele în euro – paravan pentru inflație

Adrian Măniuțiu, gazda emisiunii Income Magazine de la Antena 3 CNN, a avut-o ca invitată pe Raluca Tuchină, expert în sales trading bancar, pentru a analiza contextul actual al pieței, precum și oportunitățile din zona depozitelor.

Sursa foto: Profimedia Images

În această perioadă, Banca Națională a decis menținerea dobânzii de referință la 7%. Rata inflației s-a redus la 15,22% față de 16,23% în decembrie 2022, ratele din piața interbancară au cunoscut o încetinire, iar moneda națională s-a apreciat în perioada februarie-martie.

Totuși, rata inflației rămâne ridicată. În această situație, realizarea unui depozit în euro, cu o dobândă cât mai bună, reprezintă o modalitate avantajoasă de a ne feri de inflație. Am analizat ofertele pe care le au băncile pentru depozitele de 5 sau 6 luni și am observat creșterea obținută în cazul depozitelor, realizată în funcție de dobânda oferită de bancă.

Vă invităm să urmăriți înregistrarea și să comparați ofertele din piață pentru a observa creșterea de care puteți beneficia.

Un alt aspect abordat în emisiune a fost siguranța realizării unui depozit. Raluca Tuchină ne-a amintit, așa cum am făcut-o și noi în edițiile anterioare, că în România, Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare despăgubește deponenții până la plafonul de 100.000 euro per deponent per bancă, garantați în cazul falimentului băncii.