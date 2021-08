România, kilometri de promisiuni în loc de autostrăzi

Suntem și în pragul unei rectificări bugetare, Ministerul Transporturilor cere vreo 3 miliarde de lei.

Potrivit programului de guvernare al cabinetului Cîțu, vreo 1.000 de kilometri de autostradă au fost promiși până în 2026.

Jurnalistul Alexandru Lancuzov, Ion Lixandru, membru în Consiliul de Administrație al CNAIR și Ionuț Ciurea, președintele Asociației PRO Infrastructură, au fost invitaţii lui Alexandru Vlădescu, în cadrul emisiunii Income Magazine.

"De obicei, la noi, kilometri de autostradă se inaugurează spre sfârşitul anului. Dacă ne uiăm în trecut, ne place să inaugurăm chiar în decembrie, pentru că întodeauna, spre sfârşitul anului, ne dăm seama că suntem în urmă şi accelerăm un pic. Sperăm să inaugurăm şi anul acesta.

Teoretic, pe autostrăzi, o să avem două loturi. Un lot consistent, de 24 de kilometri şi ceva, lotul 2 din autostrada A10 Sebeş-Turda, care va lega, pe lângă aceşti 24 de kilometri, încă vreo 4 care erau gata de prin 2018, dacă nu mă înşel. Deci, să spunem 32 şi ceva. Şi, mai avem 4,5 kilometri, un mic ciot, care rezolvă însă o bună parte din traficul din zona de sud-vest a oraşului Târgu-Mureş. 4, 5 kilometri de autostradă şi încă vreo 4,5 kilometri de drum de legătură cu două benzi pe sens. Deci dacă adunăm 30 şi ceva de kilometri şi încă un drum scurt, de 4,5 kilometri, asta pe zonă de autostrăzi, pe A10 şi pe A3, în zona Muncipiului Târgu-Mureş.

Pe partea de sud, avem Craiova-Piteşti, care este promis şi se încearcă, într-adevăr să se inaugureze anul ăsta (...) Este foarte dificil să fie gata toţi cei 40 de kilometri ai tronsonului 2 din Craiova-Pieşti în acest an. Dacă o să fie gata, o sa fie gata în utimele zile din an şi cu mult noroc de vreme bună, pentru că şi câteva zile în plus de vreme ploioasă sau geroasă, nepotrivită pentru a aşternea de asfalt în decembrie. O să împingă inaugurarea celor 40 de kilometri anul viitor, undeva în primăvară. Sperăm ca atât constructorul, cât şi compania de drumuri şi reponsabilii din minister, să facă tot ce ţin de ei, astfel încât să se pună de acord şi să inaugureze măcar o parte din aceşti 40 de kilometri, dacă nu se va da în folosinţă'', a spus Ionuț Ciurea, președintele Asociației PRO Infrastructură.

