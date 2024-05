De la fotbalist cunoscut, la expert în domeniul financiar: "Am fost printre primii jucători care s-au transferat în Spania!"

Când totul merge bine, nu ne gândim niciodată că viața ar putea lua o altă turnură. Însă când asta se întâmplă, ne simțim dărâmați și credem că nu vom mai putea reveni la starea anterioară.

Sursa foto: Getty Images

Potrivit datelor INS, 41,5% dintre copiii și tinerii minori ai României se aflau în pragul sărăciei în anul 2021.

Mai mult de unul din cinci copii din Franța, Elveția, Germania și Marea Britanie trăiesc în sărăcie. În schimb, Banca Mondială consideră că orice copil care are mai puțin de 2 euro pe zi este extrem de sărac. Asta înseamnă mai puțin de 300 de lei pe lună.

Dacă în 1990 peste 2 miliarde de oameni erau săraci, în 2020 sărăcia a scăzut până la 648 de milioane. Iar din cauza pandemiei, 70 de milioane au revenit în sărăcie.

Sărăcia nu înseamnă să fii falit, sărăcia înseamnă să nu ai niciodată de ajuns

Sărăcia nu înseamnă să fii falit, sărăcia înseamnă să nu ai niciodată de ajuns. Însă sunt unele persoane, chiar bogate, care consideră că nu au niciodată de ajuns. Mulți români consideră că sunt săraci, deși nu se încadrează sub nicio formă în definiția sărăciei.

Un proverb românesc spune că ”mulțumirea îl face pe sărac, bogat, dar nemulțumirea îl face pe bogat, sărac”. Și atunci, este vorba despre bani, sau despre mentalitate?

”Averea este fericirea celor săraci cu duhul”, spunea Jules Renard.

”Căci iubirea de bani este rădăcina a tot felul de rele, iar, din cauza acestei iubiri, unii s-au rătăcit de la credință. Și chiar s-au străpuns peste tot cu multe dureri”, scrie și în Biblie, în Timotei 6:10.

Deci, atenție, nu banii sunt răi, ci iubirea pentru bani. Și totuși, care este gândirea corectă despre sărăcie, bogăție și bani? Care este echilibrul? Până la urmă banii, și dacă ar fi ceva rău, sunt un rău necesar.

”Nu vă puneți încrederea în bani, ci puneți-vă banii într-un loc de încredere”, spunea și Oliver Wendell Holmes.

Care este adevărul

Alexandru Chirilă, fost fotbalist, în prezent consilier financiar, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN care este mentalitatea corectă despre bani și cum facem ca aceștia să lucreze în favoarea noastră.

”Sărăcia este un cumul de factori care are legătură cu abilitățile de management ale finanțelor personale. Sărăcia nu este dată de venituri mici, este dată de cheltuielile mari.

Lipsa unor repere ne face să fim, într-un final, săraci.

Studiile pe care le-am făcut și miile de persoane cu care am acționat mi-au demonstrat că sărăcia este dată de un management defectuos al finanțelor personale. Faptul că nu avem niște repere, economii pentru pensie, fond de urgență, stil de viață, educație, ecuația aceasta nu trebuie să dea pe minus”, este de părere Alexandru Chirilă.

Cum ne dăm seama că avem tot ce ne trebuie

”Din păcate, în ziua de astăzi, reperele se iau din social media. Realitatea este că nu știm niciodată când avem suficienți bani. De unde putem să aflăm când avem suficienți bani? Conceptul ăsta poate fi reprezentat de o mașină scumpă, de o casă scumpă, de o vacanță scumpă, de o cină la restaurant, dar în realitate asta este dovada a mulți bani?

Reperele acestea sunt, de fapt, construite într-un tot unitar, fiecare dintre noi avem un stil de viață, fiecare dintre noi are niște principii, fiecare dintre noi este dispus să facă anumite compromisuri pentru un stil de viață și, din păcate, sau poate din fericire, toți suntem diferiți. Așa că ce este bine pentru mine poate nu este bine pentru tine”, mai spune el.

De la fotbalist, la investitor și consilier financiar

Alexandru Chirilă a fost un fotbalist cunoscut, cariera lui se contura frumos, însă o accidentare a făcut ca viața lui să ia o cu totul altă turnură.

”A fost o experiență care la vremea respectivă a fost o traumă. Făceam fotbal de la vârsta de 8 ani, la 21 de ani s-a întâmplat ca într-un meci să intru într-o contră și să am de-a face inițial cu o entorsă, care s-a transformat într-o ruptură de ligament și menisc. Operație, și apoi un tratament de vreo șase luni de zile până să fiu din nou apt. Doar că niciodată nu am mai fost la fel, pentru că în mintea mea era doar durerea aceea a recuperării și, din păcate, trăgeam piciorul după mine.

Lucrurile nu au mai fost la fel, motiv pentru care la 22 de ani am hotărât, împreună cu părinții, că este momentul să o iau pe alte căi. Era deja nevoie să dezvolt alte abilități, pentru că ieșisem din zona fotbalului în economia reală, unde fără abilități ești mâncat”, povestește el.

Riscul când ieși din fotbal

”Fotbaliștii, în primul rând, au o problemă de percepție a valorilor și a principiilor lumii reale, pentru că ies dintr-o bulă. Apoi au o problemă a managementului finanțelor personale, pentru că sunt obișnuiți ca veniturile lor să fie foarte mari și să fie constante pe o perioadă de 15-20 de ani. De la vârsta de 35-40 de ani lucrurile se schimbă radical și suma veniturilor scade. Ajung de foarte multe ori în faliment personal.

Pe lângă asta, ajung să aibă joburi precum șofer de mașină de Pharma, antrenor de fotbal la copii și juniori, unde probabil salariile sunt puțin peste 1000 de euro. Deci ajung să facă destul de multe compromisuri pentru că, pe perioada în care au fost jucători activi, nu au reușit să aibă un management al finanțelor personale care să le asigure un confort la un moment dat.

Iar consecințele sunt dure atunci când nu ai o educație financiară. Am simțit asta chiar pe pielea mea. Am fost unul dintre primii jucători de fotbal care s-au transferat în Spania odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, în 2006, și la vremea respectivă primeam banii pe un CEC, salariile mele la vremea respectivă erau de 1400 de euro, iar într-un an de zile veniturile acumulate erau 16800 de euro, în condițiile în care nu plăteam masă, casă, transport către acasă o dată la trei luni. Nu s-a ales nimic din banii aceștia.

M-am întors la Câmpia Turzii, la vremea respectivă, pe un salariu de 200 sau 300 de dolari. Deci scăderea a fost drastică. Acasă cu ai mei, ai mei îmi dădeau mâncare, și nu este ușor. Nu este ușor în primul rând să-ți schimbi obiceiurile peste noapte și să fii nevoit să faci asta, și studiind am înțeles că aș fi putut face mai bine încă de la 16 ani.

”Am ajuns să fac investiții căutând un loc de muncă”

Am ajuns să fac investiții căutând un loc de muncă, după ce am renunțat la fotbal. Și a fost momentul în care am ajuns într-o companie care recruta traderi pentru un fond de investiții. Iar povestea aici este foarte interesantă. Primul contact cu piețele financiare, și văzând și cifre, și înțelegând că există niște principii matematice în tot ceea ce înseamnă investiții, s-a transformat totul într-o pasiune.

”În investiții, dacă nu ai o îndrumare adecvată, riști să îție pierzi banii”

Am înțeles totodată că poți accelera procesul de învățare învățându-i și pe alții. Pentru că investițiile, atâta timp cât nu ai o îndrumare adecvată, îți riști proprii bani, și pierzi destul de mult timp până să găsești acel adevăr în care să te identifici. Așa cum am spus, fiecare este unic, fiecare are anumite traume emoționale, fiecare va reacționa diferit la stimuli atunci când pe parcursul investițiilor va fi expus unor emoții, și fiecare trebuie să-și descopere propriul adevăr”, a mai povestit Alexandru Chirilă în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.